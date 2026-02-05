A meghatározás szerint „az izgalom egy olyan érzelem, amely örömmel, néha kis szorongással jár egy várható vagy várva várt jó eseménnyel kapcsolatban”. Tulajdonképpen egy felfokozott lelkiállapot, amely motiváló erőként működik. Orvosi szempontból egy adrenalin nevű hormon által irányított biológiai válasz, amely cselekvésre ösztönöz, így segít a célok elérésében. Azonos értelmű szavai az izgatottság, feszültség, lámpaláz, várakozás, forrongás stb. Végül is kimondhatjuk, hogy az izgalom egy összetett folyamat, amely egyszerre lehet építő és bénító hatású is, attól függően, hogyan kezeli az egyén ezt az állapotot.

S ha már ezt taglaljuk, ide kívánkozik Selye János híres stresszelmélete is. Emlékszünk alapkönyvének címére? Stressz distressz nélkül. Ismét a meghatározást nézve megállapíthatjuk, hogy „a stressz a szervezet természetes, küzdj vagy menekülj válaszreakciója a kihívásokra, amely adrenalin és kortizol (egy másik mellékvesekéreg-hormon) felszabadulásával jár, fokozva a szívverést és az éberséget”. Rövid távon segíthet a teljesítményben (eustressz), a tartós, krónikus stressz (distressz) komoly testi-lelki betegségekhez vezethet.

Ha áttekintjük az előbbieket, egyből rájövünk, hogy nekünk a pozitív izgalom és az eustressz a barátunk, és itt jusson eszünkbe az előbb már említett lényeges megállapítás: minden attól függ, hogyan kezeljük mi a dolgokat!

A legelső, hogy eldöntsük, mit fogadunk be. Azaz mennyire szűrjük meg a nap mint nap ránk zúduló sztresszorokat. Mi az, ami abszolút lényeges és mit kell meg sem hallani vagy azonnal elengedni? Hogy ne frusztráltak és ingerlékenyek legyünk, hanem kellemes izgalommal teli, tudatos cselekvő emberek. Persze, ez nem mindig könnyű, de vannak ismert, megtanulható praktikák és technikák – vagy a saját tapasztalatunk akár –, amelyekkel elkerülhetjük a bajt. Ilyen az emlegetett megszűrése az információknak, a rendszeres testmozgás, az ellazulni tudás. Ez kinek-kinek mást jelenthet az imától a más relaxációs technikákig, de ilyen a jó alvás és időbeosztás is.

De miért is beszélek minderről éppen most? Sok oka van ennek, de az éppen aktuális ok a 22. KÉSZ-bál, mely néhány óra múlva kezdődik. Közben orvosként épp költözünk nyolc hónapra felújítás miatt, választások jönnek, zajlik, morajlik a világ Erdélytől Amerikáig, Kárpátaljától Grönlandig. Szűrjük meg hát a világ szennyét, és tegyük helyben kellemes izgalommal és eustresszesen a jót. Idézzük fel William Blake versét: „Emberszívű az Irgalom, / A Jóság – földi test, / A Szeretet menny-föld-arcot ölt / S a Béke – földi mezt.” Csak megérnénk ezt mind együtt, gyerekeink, unokáink, nemzettársaink és minden jó ember is. Ránk férne.

Fotó: Pixabay.com