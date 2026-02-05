Leomlott Szilágycseh templomának tornya

Leomlott Szilágycseh református műemlék templomának tornya és jelentős része kedd este. A templom éppen felújítás alatt álló tornyának súlyos szerkezeti hibái voltak, de arra nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak – közölte tegnap a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mely adománygyűjtést indított a torony újjáépítésére.

A Bogdán Szabolcs János püspök és Bara Lajos István főgondnok által aláírt közlemény döbbenetesnek nevezte a Szilágy megyei műemlék templom tornyának leomlásáról szóló hírt, amely megfogalmazásuk szerint mindenkit megrázott.

A Szilágy megyei kisváros központjában, a főút mentén található református templom a térség egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. Tornya kedd este omlott le, az omlás során egy helyi rendőrnő megsérült, és egy közelben parkoló gépkocsi megrongálódott. Tegnap a Szilágy megyei rendőrség gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított a torony leomlásának ügyében.

Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta: a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba. Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak.

Közölték: az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére. Az adományokat az egyházkerület Transilvania Banknál nyitott RO88BTRLRONCRT0T03790712-es bankszámlájára várják Szilágycsehi torony megjegyzéssel.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkészének tegnapi nyilatkozata szerint a gyülekezet azért fogott hozzá a 15–16. századi műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten. A lelkész szerint a torony belső falának kitámasztása megtörtént, és éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését. „A munkások kedden előkészítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a torony” – részletezte az előzményeket.

„Minden magyar felelős minden magyarért” – e gondolat jegyében Nagy János, a magyar Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár tegnap arra bátorított mindenkit, hogy csatlakozzon a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amely a szi­lágycsehi ősi református templom tornyának újjáépítésére indult.

A szilágysági kisváros A-kategóriás műemlék templomában a román művelődési minisztérium műemlékvédő programja keretében zajlottak nagyszabású felújítási munkálatok. A 2024 decemberében kezdődött beavatkozás a többi között az épület statikai megerősítését, a tetőzet és homlokzatok restaurálását, az elektromos hálózat cseréjét is magában foglalta, 2027 végére kellett volna befejezni. A zilahi múzeum tegnap arról tájékoztatott, hogy a leomlott tornyot a 17. században építették hozzá a korábbi, gótikus elemeket őrző templomhajóhoz.