Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Leomlott Szilágycseh templomának tornya

2026. február 5., csütörtök, Belföld

Leomlott Szilágycseh református műemlék templomának tornya és jelentős része kedd este. A templom éppen felújítás alatt álló tornyának súlyos szerkezeti hibái voltak, de arra nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak – közölte tegnap a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mely adománygyűjtést indított a torony újjáépítésére.

  • Fotó: Facebook / Királyhágómelléki Református Egyházkerület
    Fotó: Facebook / Királyhágómelléki Református Egyházkerület

A Bogdán Szabolcs János püspök és Bara Lajos István főgondnok által aláírt közlemény döbbenetesnek nevezte a Szilágy megyei műemlék templom tornyának leomlásáról szóló hírt, amely megfogalmazásuk szerint mindenkit megrázott.

A Szilágy megyei kisváros központjában, a főút mentén található református templom a térség egyik legrégebbi és legjelentősebb műemléke. Tornya kedd este omlott le, az omlás során egy helyi rendőrnő megsérült, és egy közelben parkoló gépkocsi megrongálódott. Tegnap a Szilágy megyei rendőrség gondatlanságból elkövetett rongálás, valamint a munkavédelmi és munkahelyi egészségvédelmi előírások megszegésének gyanújával büntetőeljárást indított a torony leomlásának ügyében.

Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta: a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba. Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak.

Közölték: az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére. Az adományokat az egyházkerület Transilvania Banknál nyitott RO88BTRLRONCRT0T03790712-es bankszámlájára várják Szilágycsehi torony megjegyzéssel.

Szilágyi Zoltán, a szilágycsehi református egyházközség lelkészének tegnapi nyilatkozata szerint a gyülekezet azért fogott hozzá a 15–16. századi műemlék templom felújításához, mert repedések jelentek meg a mennyezeten. A lelkész szerint a torony belső falának kitámasztása megtörtént, és éppen szerdára tervezték a külső falak megerősítését. „A munkások kedden előkészítették az ehhez szükséges anyagokat, majd késő délután hazamentek. Ezt követően egy órán belül omlott össze a torony” – részletezte az előzményeket.

„Minden magyar felelős minden magyarért” – e gondolat jegyében Nagy János, a magyar Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár tegnap arra bátorított mindenkit, hogy csatlakozzon a Magyar Református Szeretetszolgálat adománygyűjtéséhez, amely a szi­lágycsehi ősi református templom tornyának újjáépítésére indult.

A szilágysági kisváros A-kategóriás műemlék templomában a román művelődési minisztérium műemlékvédő programja keretében zajlottak nagyszabású felújítási munkálatok. A 2024 decemberében kezdődött beavatkozás a többi között az épület statikai megerősítését, a tetőzet és homlokzatok restaurálását, az elektromos hálózat cseréjét is magában foglalta, 2027 végére kellett volna befejezni. A zilahi múzeum tegnap arról tájékoztatott, hogy a leomlott tornyot a 17. században építették hozzá a korábbi, gótikus elemeket őrző templomhajóhoz.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-05 08:00 Cikk megjelenítése: 118 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 512
szavazógép
2026-02-05: Közélet - Hecser László:

Kiállítótereit bővítené Erdővidék Múzeuma

Erdővidék Múzeumának életében nagy előrelépésnek számítana, ha sikerülne bővíteni a kiállítási felületet. Amennyiben a helyi és megyei önkormányzat összefogva melléjük áll, lehetségessé válik ez – tudtuk meg a baróti intézmény reménykedő vezetőjétől, Demeter Lászlótól.
2026-02-05: Belföld - :

Az Európai Bizottság beavatkozott az elnökválasztásba?

Az Európai Bizottság beavatkozik a tagállamok választásaiba, ez történt a 2024-es romániai elnökválasztás esetén is – áll egy, az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által elfogadott munkajelentésben. Nicuşor Dan szerint a Romániáról szóló rész nem tekinthető valódi jogi értékelésnek.
rel="noreferrer"