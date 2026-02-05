Az Európai Bizottság beavatkozott az elnökválasztásba?

Az Európai Bizottság beavatkozik a tagállamok választásaiba, ez történt a 2024-es romániai elnökválasztás esetén is – áll egy, az Egyesült Államok képviselőházának jogi bizottsága által elfogadott munkajelentésben. Nicuşor Dan szerint a Romániáról szóló rész nem tekinthető valódi jogi értékelésnek.

A súlyos megállapításokat tartalmazó washingtoni jelentésben az Európai Bizottság által tíz éven át folytatott, az amerikai közbeszéd cenzúrázására irányuló kampányról is szó esik. Az amerikai dokumentumban az Európai Bizottság több országban, többek között Romániában történt indokolatlan beavatkozásról írnak, és megállapítják: bizonyítékok nélkül érvénytelenítették az elnökválasztás eredményét, és kizárták az egyik jelöltet, hogy az „establishment által preferált jelölt” lehessen az elnök.

„Az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségimédia-platformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, holland, francia, moldovai, román és ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. A DSA (digitális szolgáltatásokról szóló törvény) 2023-as hatálybalépése óta az Európai Bizottság fellépett a közösségi oldalak ellen, és nyomást gyakorolt rájuk, hogy agresszíven cenzúrázzák a tartalmakat a moldovai, holland, francia, ír és romániai választások előtt. A bizottság gyors reagálású rendszereket aktivált a 2024-es francia parlamenti választás, a 2024-es moldovai elnökválasztás, a 2024–2025-ös román elnökválasztás és a 2025-ös német parlamenti választás előtt” – fogalmaz a munkajelentés, amely szerint az Európai Bizottság a legagresszívabb cenzúraintézkedéseket a 2024-es romániai elnökválasztás során hozta.

Románia nem tárgya az amerikai képviselőházi jogi bizottság előzetes jelentésének, az országra vonatkozó utalások egy tágabb, szólásszabadságról szóló vitához kapcsolódnak – közölte tegnap Facebook-oldalán az államfő. Bejegyzésében Nicușor Dan hangsúlyozta, hogy a jelentés 2024-es romániai elnökválasztásra vonatkozó részei leíró jellegűek, és mindössze egyetlen magánvállalat, a TikTok részleges válaszát tükrözik, ezért nem tekinthetők jogi értékelésnek.