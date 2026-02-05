Tanügyi szakszervezetek tüntettek Bukarestben

A Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Tanügyi Szakszervezeti Szövetség és az Alma Mater Országos Szakszervezeti Szövetség tagjai sztrájkőrség felállításával figyelmeztette a kormányt arra, hogy a munkabeszüntetésre is készen állnak, ha a kormány nem vonja vissza azokat az intézkedéseit, amelyek a pedagógusok bérének csökkenéséhez vezettek. A tiltakozással nemcsak miniszterelnökként szólították meg Ilie Bolojant, ugyanis az eddigi tárcavezető, Daniel David lemondása óta a kormányfő tölti be az ügyvivő miniszteri tisztséget a tanügyminisztérium élén.

A Spiru Haret szövetség tegnap bejelentette: a tanügyi alkalmazottak háromnegyede készen áll arra, hogy beszüntesse a munkát, ha a szakszervezet általános sztrájkot hirdet. A válaszadók 72 százaléka kész részt venni a településeken szervezendő utcai tiltakozó akciókon, amennyiben a kormány nem vonja vissza a tanügyi alkalmazottak érdekeit sértő, a kötelező óraszám növelése révén 10–25 százalékos bújtatott bércsökkentést eredményező intézkedéseit áprilisig.