Három egyszerű indítvány

A három indítványról jövő hétfői ülésén 16 órától vitázik és szavaz a felsőház. Az első az „EU–Mercosur megállapodás: hogyan kötelezi el magát Románia egy zugmandátummal, elemzés nélkül és saját érdekei ellenére egy jelentős stratégiai megállapodás mellett?” címet, a második a „Radu Miruță progresszív miniszter felelőtlen kijelentéseivel és stratégiai elemzésének hiányával veszélyezteti Románia védelmi politikájának hitelességét” címet, a harmadik „Az oktatás az összeomlás és az elhagyás között. Hogyan válnak a diákok költségvetési biztosítékká?” címet viseli.

A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) tegnap benyújtotta a szenátus plénumában a három egyszerű indítványt, amelyet a parlamenti vakáció idején készített elő a Béke – Románia az első frakcióval közösen.

