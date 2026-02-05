Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Cazanciuc egyetért

2026. február 5., csütörtök, Belföld

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.

  • Fotó: Facebook / Robert Cazanciuc
A parlamentben nyilatkozó politikus szerdán kijelentette, hogy ha az intézkedés akadályozza a helyi közigazgatás működését, akkor mindenképpen felül kell vizsgálni, mert ha a megemelt helyi adókat és illetékeket sokan nem tudják befizetni, ez bevételkiesést és működési zavarokat okozhat az önkormányzatoknál.

