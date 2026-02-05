Csökkenti a termelést a Dacia

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is, a maximális 210 ezer lej azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában. „Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – nyilatkozta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg. Tájékoztatásuk szerint a vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

