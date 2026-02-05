Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Csökkenti a termelést a Dacia

2026. február 5., csütörtök, Belföld

Csökkenti a termelést az Automobile Dacia SA, emiatt 900 dolgozótól válna meg. Tájékoztatásuk szerint a vállalatnál nem terveznek elbocsátásokat, a cégvezetés tekintélyes összegű végkielégítéssel ösztönzi a dolgozókat az önkéntes távozásra.

  • Fotó: Facebook / Dacia
    Fotó: Facebook / Dacia

A legkisebb, nettó 25 ezer lejes végkielégítésre azok számíthatnak, akik legfeljebb két éve dolgoznak a vállalatnál. A szolgálati idővel párhuzamosan nő az összeg is, a maximális 210 ezer lej azoknak jár, akik 16 évnél hosszabb ideje állnak az autógyártó alkalmazásában. „Nem hagyunk jóvá minden távozási kérelmet, a döntési jog a részlegvezetőké” – nyilatkozta Mihai Bordeanu, az Automobile Dacia vezérigazgatója.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-05 08:00 Cikk megjelenítése: 183 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 512
szavazógép
2026-02-05: Belföld - :

Cazanciuc egyetért

A Szociáldemokrata Párt (PSD) szenátora, Robert Cazanciuc támogatja az RMDSZ-nek azt a javaslatát, hogy a kormány vizsgálja felül a helyi adók és illetékek emeléséről szóló döntését.
2026-02-05: Világfigyelő - :

Elvenné a határon túli magyarok szavazati jogát a DK (Magyarországi választások)

A Demokratikus Koalíció (DK) rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, mert az ellenzéki párt szeretné megszüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát – közölte az ellenzéki párt alelnöke keddi online sajtótájékoztatóján. Tegnap a párt frakcióvezető-helyettese is megszólalt, a levélszavazási rendszert a csalás melegágyának nevezte. A DK elnöke, Dobrev Klára hétvégi évértékelője alkalmával sürgette a határon túli magyarok szavazati jogának megszüntetését.
rel="noreferrer"