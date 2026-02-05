A Demokratikus Koalíció (DK) rendkívüli parlamenti ülést kezdeményez, mert az ellenzéki párt szeretné megszüntetni a határon túli magyarok szavazati jogát – közölte az ellenzéki párt alelnöke keddi online sajtótájékoztatóján. Tegnap a párt frakcióvezető-helyettese is megszólalt, a levélszavazási rendszert a csalás melegágyának nevezte. A DK elnöke, Dobrev Klára hétvégi évértékelője alkalmával sürgette a határon túli magyarok szavazati jogának megszüntetését.

Az MTI beszámolója szerint Rónai Sándor, a DK alelnöke hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint már közel félmillióan regisztráltak a határon túlról, hogy szavazhassanak az áprilisi parlamenti választáson. A politikus hozzátette, hogy a kutatások alapján ezeknek a választóknak a döntő többsége Fidesz-szavazó és „ez a félmillió ember a számítások szerint négy extra parlamenti mandátumot jelent majd a Fidesznek”.

A rendkívüli parlamenti ülés arról is szól, hogy minden pártnak színt kell vallania a határon túli szavazatok ügyében. Azoknak is, akik az Országgyűlésben vannak és azoknak is, akik be akarnak kerülni a parlamentbe, sőt, „az ország vezetésére vállalkoznak” – jelentette ki a képviselő. Rónai Sándor azt mondta, hogy a Fidesz és a Mi Hazánk véleményét már ismerik, a Tisza Pártét azonban csak Magyar Péter pártelnök „nyilatkozataiból ismerhetjük, aki jobboldali politikusként” többször kiállt a határon túli magyarok szavazati joga mellett. A DK ezért azt szeretné, ha a Fidesz, a Tisza Párt és a Mi Hazánk is nyílt lapokkal játszana –fogalmazott az alelnök.

Arató Gergely frakcióvezető-helyettes szerdán azt követően nyilatkozott, hogy találkozott a Nemzeti Választási Iroda vezetőivel. „A DK álláspontja az, hogy azok döntsenek Magyarország sorsáról, akik viselik döntésük következményeit, és ne szavazhasson olyan ember, aki sohasem élt, sohasem adózott itt” – jelentette ki a parlamenti képviselő.

Kifejtette, a levélszavazási rendszer „számos olyan elemet tartalmaz, ami (...) lehetőséget ad a csalásra”. A politikus azt mondta, hogy aki regisztrált a névjegyzékbe, aki egyszer részt vett egy szavazáson, az tíz évig még akkor is benne marad a rendszerben, ha közben meghal. A családtagokat ugyan kérik, hogy ezt jelezzék, de nincs automatikus adatátadás és egyáltalán nem biztos, hogy az elhunytak kikerülnek a névjegyzékből – tette hozzá a frakcióvezető-helyettes.

A képviselő azt is a problémák közé sorolta, hogy a levélszavazók bármilyen címre kérhetik a szavazási csomagokat, de nem ellenőrzik, hogy valóban az kapja-e meg a küldeményt, aki kérte. Emellett hangot adott annak a véleményének is, hogy ezután a kérelmező nevében bárki leadhatja a szavazatot.

Arató Gergely egyúttal kifogásolta, hogy a külföldön élő, de magyarországi lakcímmel rendelkező választók csak a külképviseleteken vagy a kijelölt szavazópontokon adhatják le voksaikat.

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a hét elején éles bírálattal reagált a Demokratikus Koalíció kezdeményezésére, amely a határon túli magyar állampolgárok szavazati jogának megszüntetését célozza. Kijelentette, hogy „nincs nemzeti egység az erdélyi magyarok nélkül”, elfogadhatatlannak nevezte azt a gondolatot, miszerint azok, akik nem Magyarország jelenlegi határain belül élnek, csak részben lennének a nemzet tagjai. Emlékeztetett arra is, hogy a határon túli magyar állampolgárok szavazati joga eleve korlátozott: levélben kizárólag országos pártlistákra voksolhatnak.

