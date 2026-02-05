A Sepsi-SIC a visszavágóban is gólzáporos mérkőzésen hozta a kötelezőt a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ ellen a női másodosztályú kézilabda-bajnokságban. A 12. fordulóban Carmen Cartaș csapata tegnap hazai pályán 46–22-re diadalmaskodott a sereghajtó felett, így idénybeli kilencedik győzelmével őrzi második helyét a táblázatban. A zöld-fehér mezesek február 10-én, kedden 16 órától a CSM Roman otthonában játszanak rangadót.
Az első találatot a vendégek jegyezték, akik először és utoljára vezettek a találkozón. Ezt követően a jobb játékerőt képviselő házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést és sorozatban öt gólt szereztek (5–1). A háromszéki alakulat a folytatásban is tovább növelte fölényét: a Beszterce tíz percig képtelen volt bevenni a kaput, eközben a zöld-fehér mezesek nyolcszor céloztak pontosan (17–6). A szünetig sem változott a játék képe, ezáltal a sepsiszentgyörgyi együttes két számjegyű előny birtokában vonulhatott az öltözőbe (20–10). A Carmen Cartaș irányította kézilabdázók a második félidőben is lehengerlő támadójátékkal rukkoltak elő, ennek köszönhetően a 48. percben húszra (!) duzzadt a különbség (36–16). Bár a hátralévő időben a sereghajtónak akadt néhány jobb pillanata, mégsem sikerült faragnia a hátrányából, így a Sepsi-SIC kiütéses sikerével zárult a meccs.
Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 12. forduló: Sepsi-SIC–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 46–22 (20–10).
Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Octavian Cristea és Teodor Grigoriu. Sepsi-SIC: Andrei – Márton 6, Damian 4 (1), Crețu 3, Rău 5, Bîrlă 3, Soreanu 4 (1). Cserék: Demeter (kapus), Lupișcă 3, Szabó 2, Cîrstian 3, Ghinea 3, Kolumbán 1, Banu 4, Solymosi 3, Balázs 2. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ: Silav – Roman 4 (1), Amarandei 3, Rada 2, Mantea 3, Heghedus 3, Șuțu 5. Cserék: Stanciu, Blaju (kapus), Raicu, Grigoraș, Ungureanu, Bălan 2 (2). Vezetőedző: Daniela Constantina Rațiu. Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/5.
A rangsor állása: 1. Jászvásári CSM 21 pont, 2. Sepsi-SIC 18, 3. CSM Roman 18, 4. CS Județean Prahova 18, 5. Fogarasi VSK 10, 6. Hargita KK 4, 7. CS Știința Bacău 2, 8. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 2. (miska)
