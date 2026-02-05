Női kézilabda, A-divízió, alapszakasz, B-csoport, 12. forduló: Sepsi-SIC–Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ 46–22 (20–10). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Octavian Cristea és Teodor Grigoriu. Sepsi-SIC: Andrei – Márton 6, Damian 4 (1), Crețu 3, Rău 5, Bîrlă 3, Soreanu 4 (1). Cserék: Demeter (kapus), Lupișcă 3, Szabó 2, Cîrstian 3, Ghinea 3, Kolumbán 1, Banu 4, Solymosi 3, Balázs 2. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ: Silav – Roman 4 (1), Amarandei 3, Rada 2, Mantea 3, Heghedus 3, Șuțu 5. Cserék: Stanciu, Blaju (kapus), Raicu, Grigoraș, Ungureanu, Bălan 2 (2). Vezetőedző: Daniela Constantina Rațiu. Kiállítások: 8, illetve 10 perc. Hétméteresek: 2/2, illetve 3/5.

Az első találatot a vendégek jegyezték, akik először és utoljára vezettek a találkozón. Ezt követően a jobb játékerőt képviselő házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést és sorozatban öt gólt szereztek (5–1). A háromszéki alakulat a folytatásban is tovább növelte fölényét: a Beszterce tíz percig képtelen volt bevenni a kaput, eközben a zöld-fehér mezesek nyolcszor céloztak pontosan (17–6). A szünetig sem változott a játék képe, ezáltal a sepsiszentgyörgyi együttes két számjegyű előny birtokában vonulhatott az öltözőbe (20–10). A Carmen Cartaș irányította kézilabdázók a második félidőben is lehengerlő támadójátékkal rukkoltak elő, ennek köszönhetően a 48. percben húszra (!) duzzadt a különbség (36–16). Bár a hátralévő időben a sereghajtónak akadt néhány jobb pillanata, mégsem sikerült faragnia a hátrányából, így a Sepsi-SIC kiütéses sikerével zárult a meccs.

A Sepsi-SIC a visszavágóban is gólzáporos mérkőzésen hozta a kötelezőt a Besztercei Ifjúsági Olimpiai Központ ellen a női másodosztályú kézilabda-bajnokságban. A 12. fordulóban Carmen Cartaș csapata tegnap hazai pályán 46–22-re diadalmaskodott a sereghajtó felett, így idénybeli kilencedik győzelmével őrzi második helyét a táblázatban. A zöld-fehér mezesek február 10-én, kedden 16 órától a CSM Roman otthonában játszanak rangadót.

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.

Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.