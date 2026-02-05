Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
JégkorongMásodikok a Mezítlábas Pingvinek

2026. február 5., csütörtök, Sport

Hatcsapatos tornán a második helyen végeztek a sepsiszentgyörgyi Mezítlábas Pingvinek, akik az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Teddy Bears által szervezett Old Boys Maros Kupa negyedik kiírásán vettek részt. A háromszéki amatőr hokisok az egynapos viadal döntőjében a gyergyószentmiklósi PaSasok ellen maradtak alul 7–4 arányban.

  A Mezítlábas Pingvinek másodikok lettek Marosvásárhelyen
    A Mezítlábas Pingvinek másodikok lettek Marosvásárhelyen

Az elmúlt hétvégén hat együttes – a házigazda Teddy Bears két alakulata, a sepsiszentgyörgyi Mezítlábas Pingvinek, a csíkszeredai Zsögödi Medvék, a brassói Kronstadt Pub Boys és a gyergyószentmiklósi PaSasok – részvételével rendezték meg az amatőrök jégkorongtornáját, amely látványos mérkőzéseket és csatákat hozott. 

A vásárhelyi viadalon a háromszéki hokisok első mérkőzésükön 2–1-re nyertek a Teddy Bears II. ellen, majd szétlövéssel diadalmaskodtak a Zsögödi Medvékkel szemben, miután a rendes játékidő 4–4-es döntetlennel zárult. A 2. csoport győzteseként a szentgyörgyi fiúk a fináléban a másik hármas legjobbjának bizonyuló PaSasok alakulatával találkoztak. Ez a párharc sem volt mentes a szoros és ádáz, de sportszerű küzdelemtől, ám két siker után a Mezítlábas Pingvinek a döntőben 7–4-re kikaptak, így a gyergyóiak mögött a második helyen zárták a tornát.

„A magunk részéről elégedettek vagyunk az eredménnyel. Akik kilátogattak a viadal helyszínére, szép és kiegyensúlyozott meccseket láthattak. A torna nívóját mi sem jelzi jobban, hogy több mérkőzés is szétlövéssel ért véget. A jó szervezésnek köszönhetően nemcsak a sportnak hódoltunk, hanem volt alkalmunk arra is, hogy ápoljuk az évek során kialakított jégkorongbarátságokat is” – nyilatkozta Mátyás G. Barna, a Mezítlábas Pingvinek játékosa.

Az Old Boys Maros Kupa végeredménye: 1. PaSasok, 2. Mezítlábas Pingvinek, 3. Kronstadt Pub Boys, 4. Teddy Bears II., 5. Zsögödi Medvék, 6. Teddy Bears I.

2026-02-05: Sport - :

