A székelyföldi együttes remekül kezdte a mérkőzést, már a 6. percben vezetést szerzett: Nagy Zoárd előkészítése után Bödő Efraim kapáslövése a bal kapufáról a hálóba vágódott (0–1). A vendégek szervezetten futballoztak, többet birtokolták a labdát, azonban csak a szünet előtt veszélyeztettek ismét, ekkor Veres Szilárd közelről célt tévesztett. A házigazdák a második fél­időben mezőnyfölényben játszottak és aktívabbak voltak, viszont Gabriel Dumitru és Moses Abbey kísérlete mellé ment. Ilyés Róbert legénysége kétszer is növelhette volna a különbséget, előbb a csereként beállt Eppel Márton lehetőségét George Gavrilaș bravúrral hárította, majd Anderson Ceará szögletét követően Csürös Attila estében fölé továbbított. A fővárosi alakulat az utolsó negyedórában beszorította riválisát, ellenben a piros-fekete mezesek higgadtan védekeztek. A hajrában Eduard Pap fogta Robert Neacșu és Giovani Ghimfus próbálkozását, így a Csíkszereda idénybeli ötödik sikerét ünnepelhette.

Eredmény, SuperLiga, alapszakasz, 25. forduló: FC Metaloglobus Bukarest–FK Csíkszereda 0–1 (gólszerző: Bödő Efraim 6.).

A 26. forduló programja: * péntek: FC Argeș–FC Hermannstadt (17 óra), FC Rapid–FC Petrolul Ploiești (20 óra) * szombat: Unirea Slobozia–FC Farul Constanța (13 óra), FC Csíkszereda–Aradi UTA (15 óra), Kolozsvári CFR–Kolozsvári Universitatea (20 óra) * vasárnap: FC Botoșani–FC Metaloglobus Bukarest (17 óra), Galaci Oțelul–FCSB (20 óra) * hétfő: Bukaresti Dinamo–Universitatea Craiova (20 óra). (miska)