A magyar női vízilabda-válogatott az aranyéremért játszhat a funchali Európa-bajnokságon, miután kedden ötméteresekkel 12–11-re győzött a világbajnok görög csapat ellen az elődöntőben. A magyar együttes ma 21.15-kor a címvédő holland alakulattal játszik a fináléban. A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.

Az első negyedben kimaradt helyzetek követték egymást, aztán öt és fél perc elteltével Keszthelyi Rita ötméterest értékesített. A következő támadásnál Tiba Panna pattintott a hálóba, a folytatásban Neszmély Boglárka védett, azonban videózás után a játékvezetők gólt ítéltek, ezzel szépített a rivális. Hamar visszaállt a különbség, mert Garda Krisztina is jól célzott akcióból (3–1).

A második felvonásban Christina Siouti csökkentette csapata hátrányát, majd Sümegi Nóra szerezte a negyedik magyar találatot. A görög együttes emberelőnyből Eleni Xenaki lövésével faragott hátrányából, a másik oldalon pedig megúszást követően Garda volt eredményes. A világbajnok kihasználta két újabb létszámfölényét, Maria Myriokefalitaki is betalált, aztán Eleftheria Plevritou egyenlített (5–5).

Leimeter Dóra kihasznált egy nagy lehetőséget, így az utolsó szakasz magyar vezetésről indult. Mindkét alakulat több kísérletet elhibázott, ám három perccel a vége előtt Xenaki bombázott a kapuba (6–6). Faragó Kamilla a kezek alatt talált a jobb alsó sarokba, majd Keszthelyi addig lóbált, amíg megtalálta az utat a hálóba (8–6). Siouti azonnal válaszolt, valamint fórból Plevritou egalizált 39 másodperccel a vége előtt.

Következtek az ötméteresek, ahol Keszthelyi Rita kihagyta az elsőt, viszont a többi magyar pontosan célzott, a cserekapus Golopencza Szonja pedig hárította az utolsó két görög lövést. A magyar válogatott ezt megelőzően tíz éve, Belgrádban nyert elődöntőt, akkor végül aranyérmes lett. Azóta kétszer jutott el a legjobb négyig, ellenben 2018-ban és 2020-ban kikapott.