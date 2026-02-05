Régi csontmaradványokat találtak Gelencén

Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során – adta hírül a Hydrocov a Facebook-oldalán. A maradványok nagyon régiek, és a műemlék templom közvetlen szomszédságában kerültek elő a szennyvízhálózat bővítése közben.

Rendkívüli felfedezés történt Gelencén a szennyvízhálózat bővítési munkálatai közben: a Hydrokov Rt. megbízásából zajló földmunkák során a község úgynevezett 9-es utcájában emberi csontmaradványokra bukkantak. Ez az utca a Szent Imre műemlék templom fala mellett vezet el a Szaladár falurész irányába.

Az elsődleges szakértői vizsgálatok alapján a leletek feltehetően a 13. századból származnak, ami újabb bizonyítéka a település gazdag történelmi múltjának.

A felfedezést követően a kivitelezési munkálatokat azonnal leállították, a területet pedig ideiglenesen lezárták a károsodások megelőzése érdekében. A helyszínen régészeti szakember szakszerű feltárást végzett. Ennek során a maradványokat gondosan dokumentálta, majd további tudományos vizsgálatok céljából elszállította.

Ilyés Botond, Gelence polgármestere érdeklődésünkre elmondta: az önkormányzat egy barcasági régészcsoporttal kötött szerződést, mivel a megyében nincs elég szakember. „Minden munkálatot, amely a műemlékzóna kétszáz méteres körében zajlik, régész felügyel. A csontokat a műemlék templom hátsó fertályánál, a temető közelében találták, de nem a kerítés mellett, hanem az út túloldalán. Én nem voltam a községben, de annyit tudok, hogy két lábszárcsontot találtak. Talán nem keresztény lehetett az illető, akit oda hantoltak el, hanem más vallású, mivel nem úgy voltak a maradványok, ahogy egy keresztény szertartással eltemetett ember esetében szoktak lenni. Az sem kizárt, hogy nem községbeli volt az illető, hanem máshonnan érkezett. A csontokat elszállították, a munka azóta folytatódik” – közölte érdeklődésünkre a nagyközség elöljárója, aki szerint más egyebet nem találtak a helyszínen.

Az eset ismét rámutat arra, hogy Gelence térsége jelentős történelmi értékeket rejt, ugyanakkor arra is, hogy az infrastrukturális fejlesztés és a kulturális örökség védelme megfelelő szakmai hozzáállással sikeresen összeegyeztethető.