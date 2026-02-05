Február végéig frissíteniük kell adataikat a gazdáknak és földtulajdonosoknak a mezőgazdasági nyilvántartásban. Az év eleji bejelentések célja, hogy a helyi önkormányzat pontos képet kapjon a település mezőgazdasági helyzetéről, a birtokokról és az állatállomány alakulásáról.
A mezőgazdasági nyilvántartás frissítése idén is kötelező mindazok számára, akik földterülettel vagy állatállománnyal rendelkeznek Kovászna közigazgatási területén. Amint a polgármesteri hivataltól megtudtuk, február végéig kell bejelenteni az év eleji adatokat, hogy a hivatal naprakész képet kapjon a település mezőgazdasági helyzetéről, ami alapot teremt a támogatások, ellenőrzések és fejlesztési programok tervezéséhez. A hatályos jogszabályok szerint a nyilvántartás tartalmazza a tulajdonban vagy használatban lévő földterületeket, az épületeket, az állattartásra vonatkozó adatokat, valamint a mezőgazdaságban és erdészetben használt gépeket és felszereléseket is.
Február utolsó munkanapjáig a gazdáknak be kell jelenteniük a háztartás tagjaira, a földterületekre, az épületekre, a mezőgazdasági gépekre, valamint a meglévő állatállományra vonatkozó adatokat, továbbá az előző év során bekövetkezett változásokat, legyen szó eladásról, szaporulatról, elhullásról vagy vágásról. Májusban újabb kötelezettség határideje jön: akkor a földhasználati kategóriákat, a megművelt területek nagyságát és a gyümölcsfák számát kell pontosítani.
A hivatal arra is felhívja a figyelmet, hogy az említett időszakokon kívül is be kell jelenteni minden változást legkésőbb annak bekövetkeztétől számított harminc napon belül. A pontos és teljes körű adatszolgáltatás törvényi előírás, elmulasztása esetén a hivatal az előző évi adatokat emeli át a nyilvántartásba „hivatalból átemelés” megjegyzéssel.
A nyilatkozat személyesen megtehető a kovásznai polgármesteri hivatal Gábor Áron utcai mezőgazdasági irodájában. Akik nem tudnak személyesen megjelenni, postai úton vagy elektronikus levélben is elküldhetik a kitöltött és aláírt nyomtatványt.
A városvezetés hangsúlyozza: a mezőgazdasági nyilvántartás naprakészen tartása nem puszta adminisztratív kötelezettség, hanem a gazdák érdekeit is szolgálja. A pontos adatok nélkülözhetetlenek a támogatási rendszerek működtetéséhez, a fejlesztések megalapozásához, valamint ahhoz, hogy a hatóságok valós képet kapjanak Kovászna térségének mezőgazdasági állapotáról. A hivatal arra biztatja az érintetteket, hogy a megjelölt határidőkön belül tegyenek eleget kötelezettségüknek és gondoskodjanak adataik frissítéséről.
