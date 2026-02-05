Közel háromszáz gazdátlan kutya került a szépmezői menhelyre tavaly az év második felében, jelenleg pedig több mint száz olyan egyed szerepel a nyilvántartásukban, amely örökbe fogadható. E hónaptól kezdődően már nem csupán a városszéli telepen, hanem Sepsiszentgyörgy főtéren is alkalom adódik ismerkedni, barátkozni a menhely lakóival, a február 7–8-i termelői vásáron önkéntesek mutatják be őket az érdeklődőknek, az örökbefogadást is helyben rendezik.

Múlt év júniusától az Urban Locato Kft. vette át a szépmezői kutyamenhely működtetését, év végéig összesen 295 kutyát fogtak be és helyeztek el a telepen. Szerető környezetbe, új családhoz mindössze 166 kutya került, ezek közül 65 kölyök volt – derül ki a cég beszámolójából. Közölték azt is, hogy nyolc alkalommal az eutanázia mellett döntött a létesítmény vezetősége, további nyolc kutya pedig betegség következtében pusztult el. „Az ebek elaltatása mindig problematikus, senki, így a menhely vezetői sem örvendenek egy ilyen helyzetnek, ám néha elkerülhetetlen, így továbbra sincs kizárva, hogy további beavatkozások történnek” – mutattak rá a közleményben.

Benedek Olivér, a menhely adminisztrátora szerint gondot jelent, hogy nem csökken a befogott ebek száma, a menhelyre folyamatosan kerülnek újabbak. Álláspontja szerint a hosszú távú megoldás a kóbor, illetve a nem házon belül tartott kutyák ivartalanítása, ehhez azonban a gazdáknak kell lépniük – szögezte le.

A szépmezői menhely lakóit sok önkéntes és érdeklődő támogatja, keresi fel, bő fél év alatt több mint 900 látogatót fogadtak, akik gyakran az állatoknak szánt élelemmel érkeztek, „erre mindig szükség van” – mutattak rá. Ennek kapcsán a kiadásokat is ismertette az Urban Locato. Egy gazdátlan kutya napi ellátására, azaz élelemre és szállásra közel 20 lejt fordítanak, a befogás 163 lejbe, míg az ivartalanítás 242 (kan), illetve 302 lejbe (szuka) kerül egyedenként. A kötelező oltások és a féregtelenítés költsége 60 lej, míg a kutyák csipezésére egyedenként 163 lejt kell fizetniük.

A szépmezői menhelyen jelenleg 121 kutyáról gondoskodnak (közülük 22 kölyök), mindannyian örökbe fogadhatóak.