Szotyornak is szűk esztendeje lehet

Sok elvárást fogalmazott meg Miklós András szotyori falufelelős a sepsiszentgyörgyi önkormányzat iránt a január végi tanácsülésen, amikor sorba vette a település megoldatlan gondjait, köztük olyant is, ami inkább az ott élőkön múlik. A többi pedig főleg pénzen, ebből viszont kevés lesz az idén.

Év eleji leltárát az Olt-híd állapotával kezdte Miklós András, szerinte a felújítás halogatása lassan katasztrófához fog vezetni.

A második legsúlyosabb gond a szennyvíz elvezetésével kapcsolatos: a falu egy része nincs rákötve a hálózatra – középületek is vannak közöttük, a kultúrotthon, a faluháza és az óvoda –, ahol pedig rácsatlakoztak, ott nem működik jól, a szennylé hetente egyszer-kétszer kifolyik az útra. Nemrég baleset is történt emiatt, mert a tartós hidegben megfagyott felületen megcsúszott egy kisbusz, a benne ülő két fiatal megsérült, és megrongálódott a kocsin kívül egy tavaly állított székely kapu, illetve a kerítés is. Több más kerítésre a forgalom fröccsenti fel a bűzlő szennylevet, ez is elég bosszantó.

A falu kigödrösödött utcáira is sok a panasz, a számos autó miatt már nem elég, hogy az önkormányzat évente kétszer elegyengeti a felületet, aszfaltot szeretnének látni a sár helyén. És befejezettnek a faluháznál három éve megkezdett munkálatokat vagy legalább a járdát.

Habár kevés a gyermek, mert sok szülő a városba viszi, kérik az óvoda fenntartását és a játszótér bővítését, távlatilag pedig egy műfüves kis focipálya kialakítását, mert jelenleg a művelődési ház mellett rúgják a labdát a fiatalok. Támogatást kérnek továbbá a református templom belső felújításához, és kicsivel több pénzt a falunapokra, mert három éve ugyanaz az összeg; a vendégek elszállásolását ugyan megoldják, de szeretnének legalább egy színvonalas előadót meghívni.

Minden kérdésre nem tud válaszolni, mert még nincs költségvetése sem az országnak, sem a városnak, de arra számítanak, hogy szűk esztendő lesz az idei, az sem biztos, hogy a tavalyi szintet tartani tudják – jelentette ki Tóh-Birtan Csaba alpolgármester. A híd felújítási dokumentációjának előkészítésén dolgoznak, haladnak is vele, a szennyvízgondokra a szolgáltató Hydrokov keresi a megoldást, az aszfaltozás a Saligny-tervben szerepel, de a forráscsökkentések miatt átütemezések vannak, a kivitelezés inkább jövőben várható, az idén a tervezést végzik el. A járda befejezésére és a játszótér bővítésére törekedni fognak, műfüves focipálya azonban nem lesz – szögezte le az alpolgármester. Ami a templomot illeti, pályázni kell a támogatásért; az egyházak egymás között szoktak megállapodni arról, hogy melyiknek engedjenek át forrásokat, ebbe a polgármesteri hivatal nem szól bele – közölte.

A szotyori óvodát az önkormányzat nem szándékszik felszámolni, a decemberben jóváhagyott iskolahálózati tervben is benne van, de nem tudni, hogy a tanfelügyelőség meddig tartja az állásokat, a jelenlegi 3–4 gyermekre ugyanis egy óvónőt és egy takarítónőt fizetnek – mondta el Sztakics Éva alpolgármester. Tavaly próbálták bevezetni a délutáni oktatást, ez megoldotta volna a problémát, de nem volt rá igény. Az, hogy több gyermek járjon Szotyorban óvodába, nem az önkormányzaton és nem a tanfelügyelőségen múlik – hangsúlyozta. A falunapokkal kapcsolatosan elmondta: idén a Szent György Napokat is jóval szerényebb költségvetésből rendezik meg, az is felmerült, hogy egyes rendezvényeket csak kétévente tartsanak meg, és hogy az előadók zömmel helyiek, környékbeliek legyenek, ezért a szotyoriak is így tervezzenek. Nyomatékosította: egyelőre nem látják az összegeket, azt várják, hogy az állami és a városi költségvetés milyen lesz.