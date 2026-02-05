Tavaly januártól nem részesülnek semmilyen juttatásban és kedvezményben a 1990/118-as számú törvény kedvezményezettjeinek gyermekei, akik a politikai üldöztetés idején kiskorúak voltak, a politikai fogságot, kilakoltatást, kitelepítést elszenvedőknek augusztustól a kárpótlásként kapott összeg után adót kell fizetniük, idéntől pedig nem jár adómentesség utóbbi kategória kárpótlásra jogosult gyermekeinek az épületre, telekre, autóra.

A fellebbviteli bíróság 2024 év végi döntése alapján 2025 januártól megszűnt azoknak a személyeknek a 2020-tól érvényes juttatása, akik a kommunista diktatúra által családjukat ért üldöztetés idején (1945. március 6. után) kiskorúak voltak – ismertette lapunk megkeresésére a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezetének elnöke. Török József szerint említett bírósági végzés alapján a jelenlegi szülőt, aki az üldöztetés idején kiskorú volt úgy tekintik, hogy ő már utódja az elszenvedőnek, a következő nemzedék pedig unoka, ezért nem jár neki kárpótlás. Háromszéken ez sok személyt érint, főként az egykor kilakoltatottak és kitelepítettek sorában, akik gyermekeinek többsége már nyugdíjas korú, és közülük egyeseknek ez a juttatás volt az egyetlen vagy a kis nyugdíjukat kiegészítő jövedelmük – mondotta.

A kárpótlási összeg utáni adókötelezettség tavaly augusztusi bevezetése is nagy érvágás az érintetteknek, év elejétől pedig nem részesülnek adómentességben az üldöztetéseket elszenvedők kárpótlásra jogosult gyermekei – részletezte Török József. Az adókedvezmény megvonása nem érinti a háborús veteránokat és hadiözvegyeket.

Az etnikai üldöztetésre, meghurcolásra vonatkozó 189-es törvény szerinti jogosultság megállapítása és kifizetése a nyugdíjpénztárhoz tartozik, de a Kovászna Megyei Szociális Kifizetési és Ellenőrzési Hatóságnak is rálátása van említett jogszabály alkalmazására. Az intézmény vezetőjétől megtudtuk, hogy 2020 után megszületett az a törvény, miszerint az (1940–1945 közötti) etnikai üldözöttek gyermekei is jogosultak kárpótlásra, sok kérelmező meg is kapta az erre vonatkozó határozatot, de az ország gazdasági krízishelyzetére hivatkozva a kifizetéseket évről évre elhalasztották. Támpa Ödönt az idéntől érvényes szociális megszorításokról is kérdeztük, aki elmondta, ezentúl a gyermeknevelési segélyből és a minimálisan garantált beilleszkedési segélyből is levonják az egészségbiztosítási járulékot.

Kovászna megyében közel nyolcezer személy kap a különböző törvények alapján kárpótlást, közülük a legnagyobb tábort az elszenvedők gyermekei teszik ki, akiknek a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete segített az igénylések benyújtásában. Török József keserűen jegyzi meg, közülük amúgy kevesen támogatják a szervezetet, amely kizárólag e csekélyke támogatásból tud működni, ellenben mindenkinek ingyen biztosítja a szolgáltatást (péntekenként 10–12 óra között).