Megállapodtak a duális képzésről

Ezek értelmében a Puskás Tivadar Szakközépiskola 14–14 környezetvédelmi osztályba járó kilencedikese a Tega és a Hydrokov cégnél fog gyakorlati tudást szerezni a következő (2026–27-es) tanévben, 28 tizenegyedik osztályos tanuló pedig a Dunapack Rambox vállalatnál. A Berde Áron-líceum nyolc élelmezési vállalkozóval állapodott meg, akik összesen 24 diákot fogadnak a konyháikban, cégenként 2–4 jelentkezőt. (demeter)

A köztisztasági vállalatnál, a vízszolgáltatónál, a Dunapack csomagolónál és több közétkeztetési cégnél gyakorlatozhatnak a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar-, illetve Berde Áron-líceum diákjai: a városi önkormányzat január végi soros ülésén jóváhagyta a hármas partnerségi szerződések megkötését a polgármesteri hivatal, a tanintézmények és a tanoncokat fogadó vállalatok között.

