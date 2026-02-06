Február 7-én, szombaton 18 órától a Tamási Áron Színház nagytermében gálaesten hirdetik ki a kilenc kategória győzteseit. A Best of Sepsi 2025-ös kiadása során a közösség kiemelkedő érdeklődést mutatott, a háromhetes szavazási időszak alatt összesen 15 183 voks érkezett. A gálán való részvétel ingyenes, azonban betelt mind a 150 személy számára biztosított hely. Annak érdekében, hogy senki ne maradjon le a győztesek kihirdetéséről, az önkormányzat a város hivatalos Facebook-oldalán élőben közvetíti az eseményt.

Könyvbemutató

KETTŐS KÖNYVBEMUTATÓ. Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében ma 17.30 órától a Parnasszus irodalmi kör A kor falára című, 13 szerzős – Borbáth Sándor Levente, Csákány Orsolya, Demeter Mária, Huszár Szilamér, Józsa Attila, Kató András, Mészáros Mária, Orosz Mihály, Para Olga, Rozonczi Lajos, Ruszka Zsolt, Steigerwald Tibor, Zárug László – vers- és prózaantológiája, valamint Steigerwald Tibor és Kisgyörgy Benjámin Keresztjeink című könyvének dedikálással egybekötött kettős könyvbemutatójára várják az érdeklődőket.

Színház

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. Január 7-én, szombaton és 8-án, vasárnap 19 órától a kézdivásárhelyi Udvartér Színház bérletes évadának soron következő előadására várják a közönséget a Vigadó Művelődési Központ nagytermében. A Figura Stúdió Színház Molnár Ferenc Liliom című darabjával vendégszerepel, rendező: Albu István. 7-én a Kosztándi Jenő-bérlet, 8-án a Boér Géza-bérlet érvényes, szabadjegyek 30 lejes áron válthatók.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Január 8-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló előadása látható (korhatár: 18 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 20 perc szünet nélkül). Honlap: tasz.ro. Jegyek a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon kaphatók. Érdeklődni a 0267 312 104-es és a 0728 083 336-os telefonszámon lehet.

Zene

FARSANGI NÓTAEST SEPSISZENTGYÖRGYÖN. Február 8-án, vasárnap 16 órától (telt ház) és 19 órától a farsangi nótaestek keretében a Kónya Ádám Művelődési Házban fellépnek a Nóta Kaláka Mozgalom tagjai. Énekel: Szávolovics Gabriella (Solt), Fekete Zoltán (Békéscsaba), Somogyi Erika (Budapest), Hajlák Attila István (Székelyvécke). Belépő: 30 lej, gyermekeknek ingyenes. Tombola és értékes nyeremények várhatók. Jegyek a helyszínen kaphatóak. Foglalás és jelentkezés a 0751 223 536-os telefonon.

TAMÁS GÁBOR GIDÓFALVÁN. Február 8-án, vasárnap 18 órától a gidófalvi Erdős Gábor Kultúrotthonban tart zenés könyvbemutatót Csak a szívünkben nem száll az idő címmel Tamás Gábor előadóművész a Gidófalva Község Fejlődéséért Egyesület, a polgármesteri hivatal és az Étfalvazoltáni Református Egyházközség közös szervezésében.

Hitvilág

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi Gyár utcai templomban ma 17 órától a szentségimádást a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetik. 22 órakor kezdődik a virrasztás az altemplomban, amely a reggel 6.30-tól kezdődő szentmisével ér véget. * Február 7-én, szombaton 20 órától tartják az egyházközség kosaras farsangi bálját a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A részvétel iratkozáshoz kötött, a belépő felnőtteknek 50, gyerekeknek 20 lej. Szívesen fogadnak tombolafelajánlásokat.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház épületében.

HÁZASSÁG HETE. A hűség szabadsága mottóval vasárnap kezdődik a Házasság hete rendezvénysorozat. Sepsiszentgyörgyön az unitárius templomban istentiszteletet, a Szent József-templomban és a Krisztus Király-templomban ünnepi szentmisét tartanak. Baróton vasárnap 11 órától lesz házasságheti nyitó istentisztelet az unitárius templomban. A Házasság hete ünnepélyes sepsiszentgyörgyi megnyitójára hétfőn 18 órától kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében fotókiállítással és a Mácsafej zenekar koncertjével színesítve.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 17.30-tól és 19.15-től Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 18.15-től Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.30-tól Stray Kids: The dominATE Experience (román feliratos), 21 órától A megmentő (román feliratos); szombaton: 11 órától Zootropolis 2. (magyarul beszélő) és 11.15-től románul beszélő, 16.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 16.45-től Bérelt család (román feliratos), 18.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (magyarul beszélő), 18.45-től és 21 órától Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.30-tól Marty Supreme (román feliratos); vasárnap: 11 órától SpongyaBob: Kalózkaland (magyarul beszélő), 11.15-től Zootropolis 2. (magyarul beszélő), 15.30-tól Avatar: Tűz és Hamu (magyarul beszélő), 16.15-től Szigetek (román feliratos), 18.30-tól Legénybúcsú (magyar vígjáték), 19 órától és 20.45-tól Magyar menyegző (magyar romantikus játékfilm), 20.30-tól The Housemaid – A téboly otthona (román feliratos).

Irodalomterápiás foglalkozások nőknek

Holdfényre írva címmel hét­alkalmas zárt csoportos irodalomterápiás foglalkozás indul, ahol irodalmi szövegek (versek, novellák, mesék) segítségével a női létet érintő kérdésekről gondolkodhatnak és beszélhetnek Gál Judit magyartanár, irodalomterapeuta, autobiográfiai­írás-konzulens vezetésével. A női irodalomterápiás csoport teret ad a szereplehetőségekkel, krízisekkel, kihívásokkal kapcsolatos kérdések közös megbeszélésére. Az irodalomterápiás munka célja a megküzdési stratégiák fejlesztése; az erőforrások, jó adottságok feltárása; az egyén megerősítése és bátorítása a nehéz élethelyzetek és kihívások közepette. A foglalkozásokat kéthetente, szombatonként 11–13 óráig tartják Kovásznán a Városi Könyvtárban legkevesebb 7, legtöbb 10 személynek. A csoport akkor indul, ha összegyűl a legalább hét résztvevő. A részvétel adományalapú, az ajánlott összeg alsó határa 20 lej. Elérhetőség a daroczijutka@yahoo.com e-mail-címen vagy Messengeren.

Farsangi rendezvény Sepsiszentkirályban

Vissza a fonóba címmel tartanak ma 17 órától farsangi rendezvényt Sepsiszentkirályban a művelődési házban. Lesz kézműves-foglalkozás: szövés, nemezelés, bútorfestés, élő népzene, népdal- és néptáncoktatás. Zenél: István Ildikó (ének), Mihály Pál, Gáspár Csaba, Lőrinczi Zsolt, Kerezsi Csongor.

Jótékonysági szülői kosaras bál

Ma 19 órától jótékonysági szülői kosaras bál lesz a sepsiszentgyörgyi Református Kollégium konferenciatermében, amelyen 20 órától bemutatkozik a megújult Tiltott Illés zenekar. Várnak minden adományozót és rajongót.

Röviden

TERMELŐI VÁSÁR. Sepsiszentgyörgy főterén február 7–8-án termelői vásárt tartanak az Urban-Locato Kft. szervezésében.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057) gyógyszertár az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (0267 362 961), hétfőtől a Molnár Józsiás utcai Szent Anna (0267 360 015) a szolgálatos. Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16, vasárnap 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914), Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556), szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.