Sínek között múlt és jelen

A Sepsiszentgyörgy és Bereck közötti 404-es vasúti szárnyvonal egykor a háromszéki székely közösség összetartásának és fejlődésének szimbóluma volt. Manapság azonban a vonal majdnem teljesen kihalt, a Regio Călători magánvasúti társaság napi három-négy pár szerelvénye közlekedik rajta Brassóból Bereckbe és vissza.
A táv körülbelül 98 kilométer, ezt a vonatok 3,5–4,5 óra alatt teszik meg a gyakori sebességkorlátozás miatt – helyenként mindössze 20–30 km/órás tempóban. A Bereck és Kézdivásárhely közötti alig húsz kilométeres szakasz például 60–70 percet igényel, miközben kerékpárral fél óra alatt megtehető. A kétkocsis dízel motorvonatok gyakran szinte üresen döcögnek, az állomások egy része romos, másokat lakóházként használnak, a peronokon pedig ritkán látni várakozót. Ez a vonal egykor reményt szállított, ma inkább a perifériára szorulást, az elhanyagoltságot és az érdektelenséget jelképezi.
A vasút gondolata
A háromszéki vasút gondolata korántsem a 19. század végéről datálódik. Már Széchenyi István nagy Kárpát-medencei vasúttervében szerepelt egy vonal, amely az Ojtozi-szoroson keresztül vezetett volna ki Erdélyből a Fekete-tenger irányába, összekötve a régiót a birodalom keleti piacával és biztosítva a stratégiai kijutást. A későbbiekben, az abszolutizmus idején és a kiegyezés után is élénk viták zajlottak erről: Brassó irányába kell építeni a fővonalat, de melyik szoroson lépjen át a határon – Ojtozi, Bodza vagy Tömös? A verseny éles volt, gazdasági és politikai érdekek ütköztek. Brassó végül győzött: az 1879-ben átadott Brassó–Predeál szakasz megpecsételte Háromszék sorsát, amely innentől csak mellékvonalakra, szárnyvonalakra számíthatott.
Szellős utastér
Ekkor vált létkérdéssé a helyiérdekű vasút építése. A helyi sajtó – a Nemere és a Székely Nemzet – folyamatosan kampányolt érte, cikkekben sürgetve a Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely vonal megvalósítását. Potsa József főispán vezetésével Vasúti Bizottság alakult, amely tárgyalásokat folytatott tervezőkkel és a budapesti Közlekedési Minisztériummal. 1888-ban több tervezetet vizsgáltak, végül Nemes János pályázata győzött, amely leginkább a háromszéki érdekeket képviselte. Nemes tapasztalt kivitelező volt, részt vett már a Magyar Keleti Vasút munkálataiban, és megnyerte Horovitz Sámuel kolozsvári vállalkozó, valamint brassói gazdasági körök támogatását. A projekt mögé állt Maurer Viktor bankigazgató és Ádám Károly ügyvéd is – írják a korabeli krónikák.
A vasútépítés mellett felhozott érvek messze túlmutattak a helyi közlekedésen. A háromszéki nyersanyagforrások – hatalmas erdők fája, ásványkincsek – elérhetővé váltak volna a brassói ipar számára. A román vámháború súlyosan érintette a kisiparosokat és szeszgyárakat, az új vasút új piacokat nyitott volna. Nem mellékes a turizmus sem: Kovászna, Tusnád, Előpatak fürdőhelyei bekapcsolódtak volna az ország vérkeringésébe, vonzva a látogatókat. A barcasági csángó falvak közvetlenebb kapcsolatba kerültek volna Brassóval és a magyar nyelvterülettel – ez nemcsak gazdasági, hanem kulturális és nemzeti integrációs kérdés is volt.
A kovásznai vasútállomáson. A magyar köszöntés elmarad
Háromszéki pénzből született a vasút
A vasútépítés történetéről Gidó Csaba székelyudvarhelyi történésztől, a Vasszekér és mozdonygőz című könyv szerzőjétől érdeklődtünk, aki szerint a Sepsiszentgyörgy és Bereck közötti szárnyvonal tipikus helyiérdekű vasút (HÉV) volt – közösségi erőből épült. „Részvények kibocsátásával gyűjtötték az anyagi fedezetet. A magyar állam csak minimális összeggel támogatta, aztán a részvénytársaságtól kibérelte és működtette” – magyarázta a történész.
Elsőként a Sepsiszentgyörgy–Kézdivásárhely szakaszt adták át 1891-ben, majd a Kézdivásárhely–Bereck szakaszt 1907-ben. Nagy álmok voltak a további bővítésre: a tusnádi székely kongresszuson 1902-ben felvetették, hogy Ojtozon át Sósmezőig, onnan Ónfalván keresztül Galac vagy Tulcea felé vezessék tovább. „Ez csak terv maradt, mert az első világháború után a román fél nem volt érdekelt, a magyar államnak pedig fontosabb befektetései voltak” – mondta Gidó Csaba.
A berecki vasútállomáson már csak emlék a régi nagy élet
Nyomvonalviták
A nyomvonallal kapcsolatban akkoriban sem volt mindenki elégedett, éppúgy, mint napjainkban az A13-as számú, Brassót Bákóval összekötő autópálya esetében. A régi sajtóban fellelt cikkek ellenállásról írnak: volt, ahol a földtulajdonosok ellenezték a vonalat, másutt Horn Dávid kommandói vállalkozó lobbizott azért, hogy a faipari szállítás számára előnyösebb útvonalon haladjon, olvasható a Székely Nemzet 1889. január 1-jei számában.
A vonal vezetésével nem voltak megelégedve a Feketeügy jobb partján lévő települések, a helyi sajtóban kifejtették, hogy Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely között a legrövidebb vonal a Feketeügy jobb partján tudna megvalósulni, ehelyett azonban a vonal vezetése a bal parton történik – jelentős kerülővel.
A folyó bal partján való tervezés mellett szólt, hogy itt találhatók Orbaiszék legjelentősebb települései, mint például Kovászna, Barátos és Zabola, valamint a kitermelésre alkalmas hatalmas erdőségek. Horn Dávid faipari vállalkozó tízezer forint értékű részvényjegyzést ígért, ha a vasútvonal minél közelebb kerül a papolci erdőségekhez. Számára kulcskérdés volt a nyomvonal, hiszen ekkor indult meg a gyulafalvi és kommandói faipari telepek kiépítése.
„A végleges nyomvonal jelentős kanyart ír le, hogy bizonyos gazdasági érdekeket kiszolgáljon – nem a templomtorony irányába halad, hanem kerül, és ezzel hosszabb, drágább lett” – summázta Gidó Csaba.
Barátoson romos állomás fogad
Megépül a vasút
A vasútvonal építése 1890-ben kezdődött el. Ebben az évben földmunkákat végeztek, a területek egy részét kisajátították. A vasútépítéshez szükséges acélsínek és kötőanyagok a Szabad Osztrák–Magyar Államvasút resicai és aninai üzemeiben készültek. Egyes helyeken ma is láthatók olyan sínek, amelyeket Resicabányán gyártottak.
Az építkezés fővállalkozója a mainzi Arnold Leó volt, aki a munkálatokat szakaszokra osztotta és alvállalkozókra bízta. Többségük magyar állampolgár volt, de két német és egy olasz vállalkozó is részt vett a kivitelezésben. Néhány olasz kőműves és cseh földmunkás kivételével a munkások zöme belföldről érkezett. A fa- és kőanyag szállítását brassói, háromszéki és szomszédos vármegyékből származó vállalkozók végezték. Közel kétezer ember dolgozott a vasútépítésen.
A vasút építése során Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely között a MÁV szabványtervei szerint épültek meg az állomások Eresztevényben (a mai Maksán), Nagyborosnyón, Barátoson és Kovásznán; Angyaloson, Bitán, Zabola-Páván és Imecsfalván pedig egyszerű megállóhelyek létesültek.
Zabolán két éve bontották le az állomásépületet, a Négyháznál az egykori vasúti ingatlant egy Bákó megyei asszony bérli
A műtanrendőri bejárásra 1891. november 27-én került sor Gyöngyössy János miniszteri tanácsos vezetésével. A bizottságot mindenütt ünneplő tömeg fogadta. A vonalat november 30-án nyitották meg a forgalom előtt. A kormány képviseletében gróf Bethlen András földművelésügyi miniszter és Lukács Béla államtitkár volt jelen. Kézdivásárhelyen Dobay János rendőrkapitány mondott beszédet.
A megnyitás után napi két vonatpár közlekedett Brassó és Kézdivásárhely között, 3 óra 23 perces menetidővel. A Bereck felé vezető huszonkét kilométeres szakaszt 1907. szeptember 10-én adták át.
Az első világháború után a román állam kártalanítás nélkül vette át a vonalat, a részvényesek csak 1940–1944 között kaptak némi kárpótlást – hogy aztán újra román tulajdonba kerüljön. Gidó Csaba emlékeztetett: „A vasútvonal a térség közösségének pénzéből épült. Ma a román állami vasutak (CFR) tulajdonában van, de valójában Háromszék vagyona kellene hogy legyen.”
Nagyborosnyón az állomásépületben egy cigány család lakik
A vonal fénykora az iparosítás idején
A kollektivizálás és az iparosítás nyomán Háromszék – különösen Felső-Háromszék – lakosságának jelentős része kényszerült ingázásra. A hatvanas években és a hetvenes évek elején sokan Brassóban találtak munkát: a traktorgyárban, a kamiongyárban, vagy ott, ahol éppen volt szabad állás. Ebben az időszakban a Sepsiszentgyörgy és Bereck közötti vonal egyik legfontosabb járata az úgynevezett „berecki gyors” volt.
Reggelente Bereckben húsz-harminc ember szállt fel a szerelvényre, majd ahogy sorra következtek az állomások, egyre többen csatlakoztak. Mire a vonat Brassóba ért, több száz utas szállt le róla. Délután, a hazafelé tartó járaton ugyanez ismétlődött meg. A korabeli kocsik valóban fapadosak voltak: a padok kemény fából készültek, a komfort minimális volt, de a szerelvény megbízhatóan szállította az utasokat.
Maksán ipari forgalom van, még ha az utasszállítás háttérbe is szorult
A rendszeresen ingázó férfiak között kialakultak a megszokott társaságok. Bereck után előkerült a kártya, és az ultiparti sokszor végig tartott Brassóig; aki elfáradt, az a zakatoló vonaton próbált szunyókálni. A járat hajnalban, öt óra körül – olykor még korábban – indult, így az utasok reggel hétre beértek a munkahelyükre.
A hetvenes évek végére azonban változott a helyzet. Sepsiszentgyörgyön felépültek az új üzemek, Kézdivásárhelyen is ipari létesítmények nyíltak, és egyre többen kaptak munkát a térségen belül. Ettől kezdve csökkent a Brassó felé ingázók száma. A vonatokat azonban továbbra is használták a gyári dolgozók és a diákok, a szerelvények pedig – ahogyan a régi ingázók emlékeznek – akkoriban még jóval gyorsabban jártak, mint napjainkban.
