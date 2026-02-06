Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
SZTOJKA TODOR
életének 70. évében visszaadta lelkét Teremtőjének.
Utolsó földi útjára 2026. február 7-én, szombaton 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy
a sepsiszentgyörgyi
BODÓ GIZELLA
nyugalmazott tanárnő
életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.
Drága halottunk földi
maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
A gyászoló család
Köszönet
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik
ALBERT FERENCET
utolsó földi útján elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk
mindazoknak, akik szeretett halottunktól, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni
SZŐCS SÁNDORTÓL
való búcsúzásunk alkalmával együttérzően részt vettek a temetési szertartáson, sírjára virágot és koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés
Hirtelen halálod nagy
fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.
Fájó szívvel emlékezünk
az árkosi NAGY ATTILÁRA halálának 8. évfordulóján.
Vigyázzanak rád az égiek.
Szerettei
Fájdalommal emlékezünk
a kézdivásárhelyi
id. BALOGH LAJOSRA
halálának 12. évfordulóján.
Szerető családja
„A hiány nem múlik el, csak megtanul együtt lélegezni velünk.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói születésű kézdivásárhelyi MÓDI ETELKÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, drága Eta.
Szerettei
Egy pillanat, és mindennek vége, / Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. /
Maradt a bánat és a néma
sírhalom, / Szeretteid szívében a gyász és a fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk
a sepsiszentgyörgyi
KOVÁCS LEVENTÉRE
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk 1990. február 7-re, amikor szeretett keresztlányunk,
MÁRKOSI GYÖNGYIKE
19 éves korában itt hagyott örökre. Pihenése legyen
csendes, emléke áldott.
Bogdán keresztszülei
