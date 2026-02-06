Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Elhalálozás

2026. február 6., péntek

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
SZTOJKA TODOR
életének 70. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.
Utolsó földi útjára 2026. február 7-én, szombaton 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás 12 órától.
A gyászoló család
Fájó szívvel tudatjuk, hogy 
a sepsiszentgyörgyi
BODÓ GIZELLA
nyugalmazott tanárnő
életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.
Drága halottunk földi 
maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.
Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.
A gyászoló család
Köszönet

Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik 
ALBERT FERENCET 
utolsó földi útján elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk 
mindazoknak, akik szeretett halottunktól, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni 
SZŐCS SÁNDORTÓL 
való búcsúzásunk alkalmával együttérzően részt vettek a temetési szertartáson, sírjára virágot és koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
Megemlékezés

Hirtelen halálod nagy 
fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog. 
Fájó szívvel emlékezünk 
az árkosi NAGY ATTILÁRA halálának 8. évfordulóján. 
Vigyázzanak rád az égiek.
Szerettei
Fájdalommal emlékezünk 
a kézdivásárhelyi 
id. BALOGH LAJOSRA 
halálának 12. évfordulóján.
Szerető családja
„A hiány nem múlik el, csak megtanul együtt lélegezni velünk.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói születésű kézdivásárhelyi MÓDI ETELKÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, drága Eta.
Szerettei
Egy pillanat, és mindennek vége, / Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. /
Maradt a bánat és a néma 
sírhalom, / Szeretteid szívében a gyász és a fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk 
a sepsiszentgyörgyi 
KOVÁCS LEVENTÉRE 
halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
Szerettei
Fájó szívvel emlékezünk 1990. február 7-re, amikor szeretett keresztlányunk, 
MÁRKOSI GYÖNGYIKE 
19 éves korában itt hagyott örökre. Pihenése legyen 
csendes, emléke áldott.
Bogdán keresztszülei
