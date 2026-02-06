Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

SZTOJKA TODOR

életének 70. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Utolsó földi útjára 2026. február 7-én, szombaton 13 órakor kísérjük a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás 12 órától.

A gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

a sepsiszentgyörgyi

BODÓ GIZELLA

nyugalmazott tanárnő

életének 81. évében 2026. február 3-án elhunyt.

Drága halottunk földi

maradványait február 6-án, pénteken 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés napján 12 órától.

A gyászoló család

Köszönet

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik

ALBERT FERENCET

utolsó földi útján elkísérték és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Köszönetet mondunk

mindazoknak, akik szeretett halottunktól, a sepsiszentgyörgyi születésű uzoni

SZŐCS SÁNDORTÓL

való búcsúzásunk alkalmával együttérzően részt vettek a temetési szertartáson, sírjára virágot és koszorút helyeztek, részvétükkel fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Hirtelen halálod nagy

fájdalmat okozott, de jóságod és szereteted szívünkben örökké élni fog.

Fájó szívvel emlékezünk

az árkosi NAGY ATTILÁRA halálának 8. évfordulóján.

Vigyázzanak rád az égiek.

Szerettei

Fájdalommal emlékezünk

a kézdivásárhelyi

id. BALOGH LAJOSRA

halálának 12. évfordulóján.

Szerető családja

„A hiány nem múlik el, csak megtanul együtt lélegezni velünk.” Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a komollói születésű kézdivásárhelyi MÓDI ETELKÁRA halálának első évfordulóján. Nyugodj békében, drága Eta.

Szerettei

Egy pillanat, és mindennek vége, / Szólni sem tudtál, hogy indulsz a messzeségbe. /

Maradt a bánat és a néma

sírhalom, / Szeretteid szívében a gyász és a fájdalom. Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

KOVÁCS LEVENTÉRE

halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Szerettei

Fájó szívvel emlékezünk 1990. február 7-re, amikor szeretett keresztlányunk,

MÁRKOSI GYÖNGYIKE

19 éves korában itt hagyott örökre. Pihenése legyen

csendes, emléke áldott.

Bogdán keresztszülei

