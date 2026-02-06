Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Pozsony Ferenc új könyveA székely népi kultúra és reprezentációja

2026. február 6., péntek, Közélet

Pozsony Ferenc akadémikus, nyugalmazott egyetemi tanár olyan néprajzkutató, aki nemcsak a szűkebb pátriájának a népi kultúrájával foglalkozik, hanem igazi erdélyiként odafigyel a velünk egy térségben élő románság, az elfogyó szászok népi kultúrájára is, legújabb könyvében pedig szűkebb és tágabb szülőföldjére, Székelyföldre irányítja a figyelmet – mondta köszöntőjében Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója szerda délután a múzeum Bartók Béla-termében a Székely népi kultúra és reprezentációja tanulmánykötet sepsiszentgyörgyi bemutatóján.

  • Pozsony Ferenc, Vargha Mihály és Kinda István
    Pozsony Ferenc, Vargha Mihály és Kinda István

A Székely Nemzeti Múzeum gyűjteményének egyik festékes terítőjét ábrázoló borítófotóval megjelent kemény kötésű könyv kétszázhuszonöt oldalát a tartalomjegyzék, előszó és a tanulmányok foglalják el, a felhasznált irodalom jegyzékének felsorolása hatvannyolc oldal, a fekete-fehér és színes fényképanyag száznyolcvan oldalt tesz ki. A könyvet a Kriza János Néprajzi Társaság adta ki Kolozsváron 2025 végén az etnográfiai disszertációk sorozatban. Ezeknek az adatoknak az ismertetésével kezdte a kötet bemutatását Kinda István néprajzkutató, a Székely Nemzeti Múzeum főmuzeológusa, aki fejezetenként szólt a könyv tartalmáról, előrebocsátva, hogy a szerző az előszóban világosan kijelöli azt a kettős horizontot, amelyben a könyv megszületett: a terepmunkára épülő kutatás és az egyetemi oktatás.

A népballada-kutatás, a székely társadalom kutatása, a népi kultúra térbeli tagolódásának kutatástörténete, a tárgyi és ünnepi kultúra, a székely kapuk, a kopjafák története, a festett bútor, a festékes gyapjúszőnyeg, a kürtőskalács, a pityókás házikenyér, a havasi juhászat és az utolsó fejezetben a székelyföldi múzeumok gyűjteményezési és kiállítási gyakorlata képezik a kötet főbb témáit. Utóbbihoz kapcsolódva Kinda István hangsúlyozta: Pozsony Ferenc kötetének témája és gondolatisága több nagy kérdéskörben is párhuzamba állítható a Székely Nemzeti Múzeumban jelenleg is látható Székelyek – Örökölt vonások című kiállítással, mert szerinte a kiadvány és a tárlat valójában ugyanarra a kérdésre keres választ: hogyan válik egy hagyományokba kapaszkodó sokrétegű társadalmi valóság kulturális örökséggé.

Pozsony Ferenc ismertette a kötet megjelenését megelőző több évtizedes kutatómunkája szakaszait: a felső-háromszéki cigány közösségekben, az erdélyi szászoknál, a moldvai csángóknál és Székelyföldön. Utóbbi terepkutatásainak eredményeit összegző kötete létrejöttéhez az egyetemi oktatásban szerzett tapasztalatai is hozzájárultak, mivel azt látta, hogy a kolozsvári és magyarországi hallgatók körében sok néprajzi kulturális egységről tartanak kurzusokat, szemináriumokat, de a székelyekről nem, és a kolozsvári, debreceni, pécsi, budapesti hallgatók nem érzik igazán a székely kultúra, a székely mentalitás velejét, erejét. A szerző sajnálja, hogy terjedelmi okok miatt ki kellett hagynia egy közel százoldalas, sok fotót tartalmazó fejezetet Székelyföld belső kulturális néprajzi tagolódásáról, de bízik benne, lesznek segítői a szerkesztésben, hogy az a kötet is megszülessen. Pozsony Ferenc kiemelte Jakab Albert Zsolt, a Kriza János Néprajzi Társaság elnökének munkáját, aki vállalta, hogy egybeszerkeszti a különböző hazai és külföldi tanulmánykötetekben, szaklapokban, múzeumi katalógusokban a témához kötődő korábban megjelent dolgozatait, kiadja Kriza-kiadványként nyomtatásban és megjelenteti a világhálón.

Zárszóként Vargha Mihály kiemelte Pozsony Ferenc szerepét a Kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen 1990-ben létrehozott néprajzos képzés elindításában, aki Gazda Klárával, Keszeg Vilmossal, Táncos Vilmossal együtt a civil kurázsi minden eszközét bevetette az ügy érdekében és Péntek János hathatós támogatásával el is indult az oktatás, valamint arra is kitért, hogy a zabolai Pozsony Ferenc és a bodosi születésű Egyed Ákos történész, akadémikus minden lehető alkalmat kihasználtak az elmúlt évtizedekben arra, hogy a kolozsvári szakmai és értelmiségi körökben lehetőséget teremtsenek a székelyföldi tudományosság, a székely kultúrát képviselők bemutatkozására.

Hozzászólások
Megosztás:   Szerző: Fekete Réka Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-06 08:00 Cikk megjelenítése: 198 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 562
szavazógép
2026-02-06: Elhalálozás - :

Elhalálozás

2026-02-06: Közélet - Váry O. Péter:

Emlékezni és emlékeztetni

Habár mai napig egyfajta tabunak számít a közbeszédben a zsidóság 20. századi története, a téma mégis nagy népszerűségnek örvend – ezt bizonyítja a kedd délután a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban a Mire emlékezzünk? címmel szervezett előadás-sorozat, hiszen a Gábor Áron-terem zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel.
rel="noreferrer"