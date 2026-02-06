Elkészítése. A csirkemellet csíkokra vágjuk, enyhe sós vízben meglobbasztjuk (addig főzzük, amíg egyet lobban), a habját leszedjük, majd leszűrjük, és a tiszta levét felfogjuk.

Ezután a citromreszelőn (a reszelő kis fokán) megreszeljük a murkot, az olajon megdinszteljük, feltöltjük forró vízzel, valamint a húslével, hozzáadjuk a meglobbasztott, meleg vízzel átöblített húst, a finomra vágott tárkonyt és a csípős paprikát, sózzuk, megszórjuk ételízesítővel, beletörjük a fokhagymát, majd felforraljuk. Ez­után simára keverjük a lisztet a tejföllel és kevés forró levessel, a fövő ételhez adjuk, majd felforraljuk, és a legvégén kevés ecettel savanyítjuk.

Tálaláskor friss kenyeret és csípős paprikát adunk hozzá.

Elkészítési idő: 40 perc

Mennyiség: 7–8 személy

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.