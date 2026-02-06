Hozzávalók: 1 kg kicsontozott csirkemell, 2 nagy murok, 1 nagy fej fokhagyma, 1 csípős paprika, 0,5 dl olaj, 1 evőkanál ecetes tárkony, só, ételízesítő, ecet; az eresztékhez: 4 evőkanál liszt, 3–4 dl tejföl.
Elkészítése. A csirkemellet csíkokra vágjuk, enyhe sós vízben meglobbasztjuk (addig főzzük, amíg egyet lobban), a habját leszedjük, majd leszűrjük, és a tiszta levét felfogjuk.
Ezután a citromreszelőn (a reszelő kis fokán) megreszeljük a murkot, az olajon megdinszteljük, feltöltjük forró vízzel, valamint a húslével, hozzáadjuk a meglobbasztott, meleg vízzel átöblített húst, a finomra vágott tárkonyt és a csípős paprikát, sózzuk, megszórjuk ételízesítővel, beletörjük a fokhagymát, majd felforraljuk. Ezután simára keverjük a lisztet a tejföllel és kevés forró levessel, a fövő ételhez adjuk, majd felforraljuk, és a legvégén kevés ecettel savanyítjuk.
Tálaláskor friss kenyeret és csípős paprikát adunk hozzá.
Elkészítési idő: 40 perc
Mennyiség: 7–8 személy
Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban és a Háromszék lapárudáiban.
