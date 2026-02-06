Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
A nap fotója

2026. február 6., péntek, Szabadidő
  • Olt-meder téli fényben. Mikó Nimród felvétele
    Olt-meder téli fényben. Mikó Nimród felvétele
Mit főzzünk ma? (Hamis pacalleves csirkemellből)

Hozzávalók: 1 kg kicsontozott csirkemell, 2 nagy murok, 1 nagy fej fokhagyma, 1 csípős paprika, 0,5 dl olaj, 1 evőkanál ecetes tárkony, só, ételízesítő, ecet; az eresztékhez: 4 evőkanál liszt, 3–4 dl tejföl.
2026-02-06: Közélet - Bartos Lóránt:

Farsangi forgatag Kézdiszéken

A farsangi időszak idén is számos közösségi eseményt hoz Kézdiszékre, ahol a hagyományőrzés, a közös ünneplés és a jókedv kerül a középpontba. Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken és Gelencén egyaránt változatos programokkal várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.
