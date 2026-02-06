Farsangi forgatag Kézdiszéken

A farsangi időszak idén is számos közösségi eseményt hoz Kézdiszékre, ahol a hagyományőrzés, a közös ünneplés és a jókedv kerül a középpontba. Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken és Gelencén egyaránt változatos programokkal várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.
Kézdivásárhelyen a Tegyünk Kézdiszékért tömörülés szervezésében kerül sor a hagyományos farsangkergetésre. A rendezvényt február 7-én, szombaton 11 órától tartják a város főterén, ahová a szervezők szeretettel és jókedvvel várnak minden érdeklődőt. Az esemény célja a tél jelképes elűzése és a farsangi hagyományok közösségi megélése, amely évről évre sok résztvevőt vonz a városközpontba.
Kézdiszentléleken február 15-én, vasárnap tartják meg a hagyományos farsangűzést. A program 14 órakor kezdődik, amikor a rendezvény lovas-szekeres felvonulással indul, mely végighalad a falu utcáin. A menet során felelevenítik a farsangi népszokásokat, valamint a téltemetés és a tavaszvárás hagyományát. A délután folyamán, 17 órától a program a Porondi Parkban folytatódik, ahol sor kerül a farsangi báb elégetésére, a tél jelképes búcsúztatására. A szervezők a falu apraját-nagyját és minden érdeklődőt szeretettel várnak a közös ünneplésre.
Gelencén szintén gazdag farsangi programmal készülnek. Február 7-én a Burusnyán Néptáncegyüttes szervezésében farsangi bált tartanak, amely a hagyományos zene és tánc jegyében zajlik. Emellett február 13-ára cserkészfarsangot terveznek, míg a farsangi időszak zárásaként a hagyományos farsangtemetésre február 15-én, vasárnap kerül sor.
A Kézdiszéken zajló farsangi rendezvények nemcsak a tél búcsúztatását jelentik, hanem a közösségi összetartozás erősítését és a helyi hagyományok továbbéltetését is szolgálják, lehetőséget teremtve arra, hogy a résztvevők együtt élhessék meg a farsang örömteli hangulatát.
