Faanyagok szabálytalan szállítása miatt intézkedtek a héten a háromszéki rendőrök Hidvégen és Sepsiszentgyörgyön. Több esetben a dokumentumban feltüntetettnél nagyobb mennyiséget találtak, bírságokat szabtak ki és a fát lefoglalták, egy cég ellen büntetőeljárást indítottak – közölte a Kovászna megyei rendőrség csütörtökön.

Kedden egy férfi jelezte a hatóságoknak, hogy a 13E jelzésű országúton Hidvégen faanyagot szállító járművek haladnak. A sepsiszentgyörgyi rend­őrség közrendészeti járőrét irányították a helyszínre. A rendőrök megállították egy cég két szerelvényét, a sofőrök megtagadták a súlyellenőrzést, ezért összesen 30 ezer lejes bírságot kaptak. A további vizsgálatokhoz bevonták a Kovászna megyei erdőőrség szakembereit. A járműveket a cég telephelyére kísérték, ahol megmérték és leltárba vették a szállított faanyagot. Az ellenőrzés során közel 4 köbméterrel több faanyagot találtak a dokumentumokban szereplő mennyiségnél, ezt lefoglalták. A rendőrségi adatbázisok ellenőrzésekor kiderült, hogy ugyanennek a cégnek egy novemberi szállítmánya esetében is hasonló szabálytalanságot állapítottak meg: akkor két és fél köbméter fát koboztak el. A most feltárt körülmények miatt büntetőeljárás indult ismételt jogtalan faanyagszállítás gyanújával.

Ugyancsak kedden, szintén Hidvégen egy másik esetben is intézkedtek a rendőrök. Egy 50 éves férfi olyan helyen rakta le az általa szállított faanyagot, amely nem egyezett a kísérőokmányban feltüntetett címmel. Az öt köbméter fát elkobozták, a sofőrt pedig 5000 lejre bírságolták.

Szerda reggel újabb lakossági jelzés nyomán a sepsiszentgyörgyi terelőúton állítottak meg egy faanyagot szállító kisteherautót. Az erdőőrség szakértőivel együtt végzett ellenőrzés során közel három és fél köbméter többletárut találtak, emellett a rakományról készült fotódokumentáció sem felelt meg az előírásoknak. A hatóságok 6000 lej összértékben három bírságot róttak ki, és a szabálytalanul szállított fűrészárut elkobozták. (sz.)

A rendőrség közölte, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az erdészeti szabályok betartására, és minden lakossági bejelentésre reagálnak. A tavalyi év mérlege szerint a Kovászna megyei rendőrök több mint 5000 erdészeti ellenőrzést végeztek. Ez mintegy 45 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az akciók során 698 szabálysértést állapítottak meg, a kirótt bírságok összértéke megközelítette az 560 ezer lejt. Továbbá 316 erdészeti bűncselekmény kapcsán indult eljárás. Emellett 1193 köbméter faanyagot is lefoglaltak.