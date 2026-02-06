Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Faanyag-szállítmányokSzabálytalanságokért bírságoltak

2026. február 6., péntek, Közélet

Faanyagok szabálytalan szállítása miatt intézkedtek a héten a háromszéki rendőrök Hidvégen és Sepsiszentgyörgyön. Több esetben a dokumentumban feltüntetettnél nagyobb mennyiséget találtak, bírságokat szabtak ki és a fát lefoglalták, egy cég ellen büntetőeljárást indítottak – közölte a Kovászna megyei rendőrség csütörtökön.

  • Ellenőrzik a szállítmányt. A Kovászna megyei rendőrség felvétele
    Ellenőrzik a szállítmányt. A Kovászna megyei rendőrség felvétele

Kedden egy férfi jelezte a hatóságoknak, hogy a 13E jelzésű országúton Hidvégen faanyagot szállító járművek haladnak. A sepsiszentgyörgyi rend­őrség közrendészeti járőrét irányították a helyszínre. A rendőrök megállították egy cég két szerelvényét, a sofőrök megtagadták a súlyellenőrzést, ezért összesen 30 ezer lejes bírságot kaptak. A további vizsgálatokhoz bevonták a Kovászna megyei erdőőrség szakembereit. A járműveket a cég telephelyére kísérték, ahol megmérték és leltárba vették a szállított faanyagot. Az ellenőrzés során közel 4 köbméterrel több faanyagot találtak a dokumentumokban szereplő mennyiségnél, ezt lefoglalták. A rendőrségi adatbázisok ellenőrzésekor kiderült, hogy ugyanennek a cégnek egy novemberi szállítmánya esetében is hasonló szabálytalanságot állapítottak meg: akkor két és fél köbméter fát koboztak el. A most feltárt körülmények miatt büntetőeljárás indult ismételt jogtalan faanyagszállítás gyanújával.

Ugyancsak kedden, szintén Hidvégen egy másik esetben is intézkedtek a rendőrök. Egy 50 éves férfi olyan helyen rakta le az általa szállított faanyagot, amely nem egyezett a kísérőokmányban feltüntetett címmel. Az öt köbméter fát elkobozták, a sofőrt pedig 5000 lejre bírságolták.

Szerda reggel újabb lakossági jelzés nyomán a sepsiszentgyörgyi terelőúton állítottak meg egy faanyagot szállító kisteherautót. Az erdőőrség szakértőivel együtt végzett ellenőrzés során közel három és fél köbméter többletárut találtak, emellett a rakományról készült fotódokumentáció sem felelt meg az előírásoknak. A hatóságok 6000 lej összértékben három bírságot róttak ki, és a szabálytalanul szállított fűrészárut elkobozták. (sz.)

A rendőrség közölte, továbbra is kiemelt figyelmet fordítanak az erdészeti szabályok betartására, és minden lakossági bejelentésre reagálnak. A tavalyi év mérlege szerint a Kovászna megyei rendőrök több mint 5000 erdészeti ellenőrzést végeztek. Ez mintegy 45 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. Az akciók során 698 szabálysértést állapítottak meg, a kirótt bírságok összértéke megközelítette az 560 ezer lejt. Továbbá 316 erdészeti bűncselekmény kapcsán indult eljárás. Emellett 1193 köbméter faanyagot is lefoglaltak.

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-02-06 08:00 Cikk megjelenítése: 285 Olvasóink értékelése: 5 Szavazatok száma: 2
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Mi a véleménye a helyi adók emeléséről?








eredmények
szavazatok száma 562
szavazógép
2026-02-06: Közélet - Bartos Lóránt:

Farsangi forgatag Kézdiszéken

A farsangi időszak idén is számos közösségi eseményt hoz Kézdiszékre, ahol a hagyományőrzés, a közös ünneplés és a jókedv kerül a középpontba. Kézdivásárhelyen, Kézdiszentléleken és Gelencén egyaránt változatos programokkal várják az érdeklődőket, kicsiket és nagyokat egyaránt.
2026-02-06: Közélet - Bartos Lóránt:

Látványosan halad a Manócska Napközi Otthon felújítása (Kézdivásárhely)

Jelentős előrehaladás tapasztalható a kézdivásárhelyi Manócska Napközi Otthon felújításánál: a beruházás 65–70 százaléka el­készült, és a kivitelező ígérete szerint már június 1-re befejezhetik a munkálatokat. Ezek állásáról tegnap a helyszínen tájékozódtunk Bokor Tibor polgármesterrel, Antal Emőke városmenedzserrel és Vizi Attila tanácsadóval, a városháza pályázatíró irodájának munkatársával.
rel="noreferrer"