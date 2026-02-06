Jelentős előrehaladás tapasztalható a kézdivásárhelyi Manócska Napközi Otthon felújításánál: a beruházás 65–70 százaléka el­készült, és a kivitelező ígérete szerint már június 1-re befejezhetik a munkálatokat. Ezek állásáról tegnap a helyszínen tájékozódtunk Bokor Tibor polgármesterrel, Antal Emőke városmenedzserrel és Vizi Attila tanácsadóval, a városháza pályázatíró irodájának munkatársával.

A terepszemle során elhangzott: jelenleg a belső terek kialakítása, a simítások, finomhangolások zajlanak, miközben az épület szerkezeti és energetikai korszerűsítése már nagyrészt elkészült.

A városvezetők szerint a beruházás a tervekhez képest jó ütemben halad, annak ellenére, hogy a határidőt módosítani kellett. Az eredetileg mintegy 6,5 millió lejes felújítás befejezését 2026 februárjára tervezték, azonban a munkálatok összetettsége és az előre nem látható technikai részletek miatt a határidőt június 30-ra tolták ki. Bokor Tibor polgármester ugyanakkor hangsúlyozta: a kivitelező vállalása szerint már június elején használatba vehető lesz az épület, ami jelentős könnyebbséget jelentene a város és az érintett családok számára.

A finanszírozás terén folyamatban vannak az elszámolások: a kormány felé eddig 1,3 millió lej értékben állítottak ki számlákat, ezek törlesztésére jelenleg vár a városháza. A polgármester korábban arra is felhívta a figyelmet, hogy a végösszeg változhat, amennyiben a kivitelezés során további, eddig rejtett problémák merülnek fel.

A Manócska Napközi Otthon felújítása több tekintetben is túlmutat a korábbi hasonló beruházásokon. Míg például a Csipkerózsika Óvoda esetében elsősorban energetikai korszerűsítés történt, addig itt szinte teljes lesz a megújítás. A kőzetgyapotos hőszigetelés mellett lecserélik az épület gépészeti rendszereit, villany- és vízhálózatát, nyílászáróit, belső burkolatait, valamint módosítják a fűtési és szellőztetési megoldásokat is. Gyakorlatilag csak a falak maradnak meg a régi épületből.

A beruházás részeként napelemek is kerültek a tetőre, amelyek hosszú távon jelentősen csökkenthetik az intézmény energia- és fenntartási költségeit. A városvezetés szerint ez nemcsak gazdasági, hanem környezetvédelmi szempontból is fontos lépés, hiszen Kézdivásárhely célja, hogy az önkormányzati intézmények fokozatosan energiatakarékosabbá váljanak.

A felújítás idejére a napközi otthon mintegy kétszáz óvodás korú gyermeke a Gábor Áron Műszaki Líceum egyik épületszárnyában, a bentlakás földszinti részén kapott helyet, ahová korábban a Vackor és a Csipkerózsika Napközi Otthon növendékei is beköltöztek. „Átvittük a bútorokat, most már mintegy másfél éve, hogy ott működik az óvoda. Biztosított az alvási lehetőség, konyha is van, így a gyermekek ellátása zavartalan” – mondotta Bokor Tibor.

A városvezetés szerint a párhuzamos beruházások komoly szervezési és logisztikai kihívást jelentenek, különösen a gyermekek és diákok ideiglenes elhelyezése miatt. Éppen ezért – amint Bokor Tibor polgármester korábban fogalmazott – elengedhetetlen, hogy a folyamatban lévő munkálatok közül legalább egy-egy nagyobb projekt időben befejeződjön.