Felemás hétvégét zártak a szombaton idegenben pályára lépő háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. A harmadik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE a második félidőben emberelőnyben játszva 3–1-re nyert a CS Știința Miroslava vendégeként, míg a Sepsi OSK II. 4–0-ra kikapott a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában.
A Miroslava a 38. percben jutott előnyhöz, ekkor Giani Unghianu szerzett vezetést. Szünet után létszámfölénybe került a céhes városi együttes, a 47. percben Dragoș Ungurenașu megkapta a második sárgáját, emiatt a játékvezető kiállította. A folytatásban Liviu Negoiță legénysége magához ragadta a kezdeményezést, a 65. percben a térdsérüléséből visszatérő Raul Drugă távolról a hálóba tekert, ezt követően a csereként beállt futballisták remekeltek. A 78. percben Rareș Plăiașu volt eredményes, aztán a 84. percben Ionuț Țone is betalált, így a felső-háromszéki gárda első győzelmét ünnepelhette a playoffban.
Valentin Suciu feljutásra hajtó alakulata érvényesítette a papírformát és magabiztosan diadalmaskodott a sepsiszentgyörgyi csapat felett az Areni Stadionban. A piros-fehér mezesek védelme a 28. percig állta a sarat, amikor a Suceava megyei rivális Fülöp Loránd révén előnybe került. A második felvonásban a labdát többet birtokló házigazdák növelték fölényüket, a 47. percben Cătălin Ștefănescu továbbított a kapuba, majd Csiszer Balázs iratkozott a gólszerzők közé, a 82. percben pedig André Cozma beállította a végeredményt, ezáltal Nagy Sándor együttese a harmadik mérkőzését is elvesztette a felsőházban.
Eredmények, felsőházi rájátszás, 3. forduló: CS Știința Miroslava–Kézdivásárhelyi SE 1–3 (gólszerzők: Giani Unghianu 38., illetve Raul Drugă 65., Rareș Plăiașu 78., Ionuț Țone 84.), Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK II. 4–0 (gólszerzők: Fülöp Loránd 28., Cătălin Ștefănescu 47., Csiszer Balázs 72., André Cozma 82.), Cetatea Suceava–CS Blejoi 1–0, FC Viitorul Onești–CS Sporting Liești 1–0.
A táblázat:
1. Gura Humorului 2 1 0 9–1 20
2. Suceava 3 0 0 10–2 19
3. Lieşti 0 1 2 1–7 16
4. Kézdivásárhely 1 1 1 4–4 15
5. Onești 2 1 0 3–0 14
6. Miroslava 2 0 1 7–4 10
7. Sepsi OSK II. 0 0 3 1–9 5
8. Blejoi 0 0 3 1–9 2
A playoff negyedik fordulójának programja: * április 24., péntek: Sepsi OSK II.–Cetatea Suceava (17 óra), CS Blejoi–FC Viitorul Onești (17 óra) * április 25., szombat: CS Sporting Liești–CS Știința Miroslava (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–FC Șoimii Gura Humorului (17 óra). (miska)
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