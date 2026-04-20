Felemás hétvégét zártak a szombaton idegenben pályára lépő háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. A harmadik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE a második félidőben emberelőnyben játszva 3–1-re nyert a CS Știința Miroslava vendégeként, míg a Sepsi OSK II. 4–0-ra kikapott a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában.

A Miroslava a 38. percben jutott előnyhöz, ekkor Giani Unghianu szerzett vezetést. Szünet után létszámfölénybe került a céhes városi együttes, a 47. percben Dragoș Ungurenașu megkapta a második sárgáját, emiatt a játékvezető kiállította. A folytatásban Liviu Negoiță legénysége magához ragadta a kezdeményezést, a 65. percben a térdsérüléséből visszatérő Raul Drugă távolról a hálóba tekert, ezt követően a csereként beállt futballisták remekeltek. A 78. percben Rareș Plăiașu volt eredményes, aztán a 84. percben Ionuț Țone is betalált, így a felső-háromszéki gárda első győzelmét ünnepelhette a playoffban.

Valentin Suciu feljutásra hajtó alakulata érvényesítette a papírformát és magabiztosan diadalmaskodott a sepsiszentgyörgyi csapat felett az Areni Stadionban. A piros-fehér mezesek védelme a 28. percig állta a sarat, amikor a Suceava megyei rivális Fülöp Loránd révén előnybe került. A második felvonásban a labdát többet birtokló házigazdák növelték fölényüket, a 47. percben Cătălin Ștefănescu továbbított a kapuba, majd Csiszer Balázs iratkozott a gólszerzők közé, a 82. percben pedig André Cozma beállította a végeredményt, ezáltal Nagy Sándor együttese a harmadik mérkőzését is elvesztette a felsőházban.

Eredmények, felsőházi rájátszás, 3. forduló: CS Știința Miros­lava–Kézdivásárhelyi SE 1–3 (gólszerzők: Giani Unghianu 38., illetve Raul Drugă 65., Rareș Plăiașu 78., Ionuț Țone 84.), Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK II. 4–0 (gólszerzők: Fülöp Loránd 28., Cătălin Ștefănescu 47., Csiszer Balázs 72., André Cozma 82.), Cetatea Suceava–CS Blejoi 1–0, FC Vii­torul Onești–CS Sporting Liești 1–0.

A táblázat:

1. Gura Humorului 2 1 0 9–1 20

2. Suceava 3 0 0 10–2 19

3. Lieşti 0 1 2 1–7 16

4. Kézdivásárhely 1 1 1 4–4 15

5. Onești 2 1 0 3–0 14

6. Miroslava 2 0 1 7–4 10

7. Sepsi OSK II. 0 0 3 1–9 5

8. Blejoi 0 0 3 1–9 2

A playoff negyedik fordulójának programja: * április 24., péntek: Sepsi OSK II.–Cetatea Suceava (17 óra), CS Blejoi–FC Viitorul Onești (17 óra) * április 25., szombat: CS Sporting Liești–CS Știința Miroslava (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–FC Șoimii Gura Humorului (17 óra). (miska)