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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Labdarúgás, 3. LigaLétszámfölényben győzött a Kézdivásárhelyi SE

2026. április 20., hétfő, Sport

Felemás hétvégét zártak a szombaton idegenben pályára lépő háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság felsőházi rájátszásában. A harmadik fordulóban a Kézdivásárhelyi SE a második félidőben emberelőnyben játszva 3–1-re nyert a CS Știința Miroslava vendégeként, míg a Sepsi OSK II. 4–0-ra kikapott a Valentin Suciu irányította Șoimii Gura Humorului otthonában.

  • Fotó: Tókos Csaba
    Fotó: Tókos Csaba

A Miroslava a 38. percben jutott előnyhöz, ekkor Giani Unghianu szerzett vezetést. Szünet után létszámfölénybe került a céhes városi együttes, a 47. percben Dragoș Ungurenașu megkapta a második sárgáját, emiatt a játékvezető kiállította. A folytatásban Liviu Negoiță legénysége magához ragadta a kezdeményezést, a 65. percben a térdsérüléséből visszatérő Raul Drugă távolról a hálóba tekert, ezt követően a csereként beállt futballisták remekeltek. A 78. percben Rareș Plăiașu volt eredményes, aztán a 84. percben Ionuț Țone is betalált, így a felső-háromszéki gárda első győzelmét ünnepelhette a playoffban.

Valentin Suciu feljutásra hajtó alakulata érvényesítette a papírformát és magabiztosan diadalmaskodott a sepsiszentgyörgyi csapat felett az Areni Stadionban. A piros-fehér mezesek védelme a 28. percig állta a sarat, amikor a Suceava megyei rivális Fülöp Loránd révén előnybe került. A második felvonásban a labdát többet birtokló házigazdák növelték fölényüket, a 47. percben Cătălin Ștefănescu továbbított a kapuba, majd Csiszer Balázs iratkozott a gólszerzők közé, a 82. percben pedig André Cozma beállította a végeredményt, ezáltal Nagy Sándor együttese a harmadik mérkőzését is elvesztette a felsőházban.

Eredmények, felsőházi rájátszás, 3. forduló: CS Știința Miros­lava–Kézdivásárhelyi SE 1–3 (gólszerzők: Giani Unghianu 38., illetve Raul Drugă 65., Rareș Plăiașu 78., Ionuț Țone 84.), Șoimii Gura Humorului–Sepsi OSK II. 4–0 (gólszerzők: Fülöp Loránd 28., Cătălin Ștefănescu 47., Csiszer Balázs 72., André Cozma 82.), Cetatea Suceava–CS Blejoi 1–0, FC Vii­torul Onești–CS Sporting Liești 1–0.

A táblázat:

1. Gura Humorului     2          1          0            9–1    20

2. Suceava                   3          0          0          10–2    19

3. Lieşti                        0          1          2            1–7    16

4. Kézdivásárhely       1          1          1            4–4    15

5. Onești                      2          1          0            3–0    14

6. Miroslava                2          0          1            7–4    10

7. Sepsi OSK II.           0          0          3            1–9      5

8. Blejoi                       0          0          3            1–9      2

A playoff negyedik fordulójának programja: * április 24., péntek: Sepsi OSK II.–Cetatea Suceava (17 óra), CS Blejoi–FC Viitorul Onești (17 óra) * április 25., szombat: CS Sporting Liești–CS Știința Miroslava (17 óra), Kézdivásárhelyi SE–FC Șoimii Gura Humorului (17 óra). (miska)

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-20 08:00 Cikk megjelenítése: 1092 Olvasóink értékelése: 0 Szavazatok száma: 0
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Izgalmas végjáték után diadalmaskodott az FK Csíkszereda (Labdarúgás, SuperLiga)

Látványos és fordulatos mérkőzésen tartotta otthon a három pontot az FK Csíkszereda a SuperLiga alsóházi rájátszásának ötödik fordulójában. Ilyés Róbert legénysége szombaton hazai pályán 3–2-re győzött a szintén kiesés elől menekülő Unirea Slobozia ellen, ezáltal a piros-fekete mezesek újabb lépést tettek az élvonalban maradás felé. A székelyföldi csapat április 24-én, pénteken 17.30-tól az FC Hermannstadt otthonában játszik.
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