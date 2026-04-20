Látványos és fordulatos mérkőzésen tartotta otthon a három pontot az FK Csíkszereda a SuperLiga alsóházi rájátszásának ötödik fordulójában. Ilyés Róbert legénysége szombaton hazai pályán 3–2-re győzött a szintén kiesés elől menekülő Unirea Slobozia ellen, ezáltal a piros-fekete mezesek újabb lépést tettek az élvonalban maradás felé. A székelyföldi csapat április 24-én, pénteken 17.30-tól az FC Hermannstadt otthonában játszik.

Remekül kezdett a Csíkszereda, amely már a 9. percben vezetést szerzett, ekkor Anderson Ceará passzából Eppel Márton néhány méterről nem hibázott (1–0). A Slobozia nem csüggedt, a 19. percben egyenlített, Cristian Bărbuț előkészítése után Renato Espinosa gurított az üres kapuba (1–1). A folytatásban a házigazdák magukhoz ragadták a kezdeményezést: Ceará megpattanó kísérletét védte Robert Popa, aki Eppel tekerését is szögletre tolta. A túloldalon Eduard Pap bravúrral hárította Alexandru Albu közeli próbálkozását, aztán ismét előnybe került a székelyföldi együttes: a 32. percben Végh Bence fejesét kiütötte a hálóőr, a kipattanót viszont Gustavo Cabral gólra váltotta (2–1). Ezt követően Cabral és Ceará újabb lehetőségénél mentett a kapus, a szünet előtt pedig a vendégek is betalálhattak volna, de Espinosa löketénél résen volt Pap.

A második félidőben a Claudiu Niculescu irányította játékosok többet birtokolták a labdát: Teodor Lungu távoli lövését védte Pap, a veszélyes ismétlést Guy Dahan elbaltázta. A piros-fekete mezesek Eppel révén a keresztlécet zörgették meg, a 62. percben viszont újfent egyenlített a Ialomița megyei gárda. Cristian Ponde bombázott 20 méterről a bal felsőbe (2–2). A 71. percben a rivális figyelmetlenségét kihasználva Szalay Szabolcs kapásból a rövid alsóba továbbított (3–2). A hajrában beszorult a Csíkszereda, a 90. percben Patrick Dulcea 15 méterről a hálóba lőtt, azonban hosszas VAR-vizsgálat után a játékvezető les miatt nem adta meg a találatot. A 12 perces ráadásban a hazai alakulatot Dahan helyzeténél kisegítette a felső léc, így Ilyés Róbert tanítványai begyűjtötték a három pontot, amivel közelebb kerültek a bennmaradáshoz.

Eredmény, SuperLiga, alsóházi rájátszás, 5. forduló: FK Csíkszereda–Unirea Slobozia 3–2 (gólszerzők: Eppel Márton 9., Gustavo Cabral 32., Szalay Szabolcs 71., illetve Renato Espinosa 19., Cristian Ponde 62.). (miska)