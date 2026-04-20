Befejezték az április 12-i országgyűlésiképviselő-választáson leadott összes szavazat megszámolását, minden egyéni választókerületben megszületett a nem jogerős végeredmény szombaton.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint a 106 egyéni választókerületből 96-ban a Tisza, tízben a Fidesz–KDNP pártszövetség jelöltje nyert. Országos listáról a Tisza Párt 45, a Fidesz–KDNP 42, a Mi Hazánk Mozgalom 6 képviselőt küldhet az Országgyűlésbe.

Nemzetiségi listáról senki nem jutott be a Parlamentbe. A 199 fős Országgyűlésben így a Tisza Pártnak 141, a Fidesz–KDNP-­nek 52, a Mi Hazánknak 6 képviselője lesz.

A Tisza a pártlistákra leadott szavazatok 53,18 százalékát kapta meg, ami 3 385 890 szavazatot jelent. A Fidesz–KDNP-re a szavazók 38,61 százaléka voksolt, a pártot 2 458 337 ember támogatta szavazatával. A Mi Hazánk 5,63 százalékos támogatottságot ért el 358 372 pártlistás szavazattal.

A Demokratikus Koalíció (DK) és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) nem jutott be a parlamentbe. A DK elérte az 1 százalékos küszöböt (1,1 százalék, 70 298 szavazat), ami után a működéséhez állami támogatást kap és nem kell visszafizetnie a kampánytámogatást. Az MKKP viszont az 1 százalékos küszöb alatt maradt, ezért 686 millió forintot kell visszautalnia az államnak. A párt emiatt gyűjtést indított. A választási eredményük alapján mostantól elesnek az állami támogatástól is.

A Tisza a 106 egyéni választókerületből 96-ban nyert. A Fidesz mindössze 10 egyéni választókerületet tudott elvinni. Ez rendkívül súlyos veszteséget jelent, tekintve hogy négy éve még 87 választókerületben győztek, tehát 2022-höz képest elveszítettek 77 körzetet, azaz az egyéni választókerületeik 88 százalékát.

A Fidesz vesztesége az egyéni és listás mandátumok összesítését nézve is tetemes: a pártnak mindössze 52 képviselője lesz az országgyűlésben, tehát az eddigi parlamenti helyeik 60 százalékát elvesztették.

A Tisza a vasárnap éjszakai eredményéhez képest még 4 további mandátumot szerzett: egyet a töredékszavazatokból, hármat pedig a külképviseletekről beérkezett és a Magyarországon belül átjelentkezők által leadott szavazatokkal. A Tisza jelöltjei három egyéni választókerületben tudtak fordítani.

Összesítették a levélszavazatokat

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) befejezte a levélszavazatok pártlistás szavazólapjainak előzetes összesítését. Az NVI MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a 494 244 regisztrált választópolgártól összesen 356 332 szavazási levélcsomag érkezett vissza, az érvényes pártlistás levélszavazatok száma 335 342, míg a beérkezett levélcsomagok közül csaknem 19 000-nél az azonosító nyilatkozat érvénytelennek bizonyult.

A százszázalékos feldolgozottság eredménye: a voksokból 282 028 (84,04 százalék) a Fidesz–KDNP-re, 46 482 (13,85 százalék) a Tiszára, 5210 (1,55 százalék) a Mi Hazánkra, 1184 (0,35 százalék) a Magyar Kétfarkú Kutya Pártra, 687 (0,20 százalék) pedig a Demokratikus Koalícióra érkezett.