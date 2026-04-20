Átadták az EMKE-díjakat

Kitüntette a kultúra területén jeleskedőket az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület. Az EMKE-díjakat Kolozsváron, a Protestáns Teológiai intézet dísztermében adták át a kultúra területein tevékenykedőknek.

A 2026-os EMKE-díjakat ezúttal is a közösség szolgálatáért, a kultúra, művészetek területén való tevékenységért adta át Gergely Balázs, az EMKE elnöke.

Kónya-Ütő Bence, a Tamási Áron Színház színművésze Kovács György-díjban részesült sokoldalú színházi tevékenységéért és szerepeinek virtuóz megformálásáért. A rendezvényen Bocsárdi László rendező, a sepsiszentgyörgyi színház egykori igazgatója mondott laudációt a színészről: „Irigylésre méltó virtuozitás, éles jelenidejűség, árnyaltság, átlagon messze felüli munkabírás, zsigeri zeneiség és bosszantóan fejlett humorérzék, munkában tanúsított rendkívüli alázat, zavarba ejtő színpadi intelligencia: vagyis egy minden adottsággal megáldott színművész, aki ma már a legbonyolultabb szerepek eljátszására is képes. (…) Több ízben dolgoztam vele, láttam őt, ahogy küsködik (tamásiasan mondva), ahogy tehetsége bimbózik, ahogy menekül a közhelyektől, ahogy éhesen követeli a figyelmet, ahogy időnként felrobban a színpad körülötte, és ahogy neki köszönhetően kiesnek a nézők a kacagástól színházunk kényelmes székeiből...”

Szintén háromszéki kitüntetett Demeter László is, aki a gróf Kun Kocsárd-díjat vehette át, amelyet olyan közművelődési tevékenységet végző személyiségeknek adományoznak, akik a szórványban vagy a szórványközösségek érdekében/javára fejtik ki megtartó erejű/meghatározó munkásságukat.

További kitüntetettek: Sándor Csaba Lajos (Kallós Zoltán-díj), Éder Enikő (Poór Lili-díj), Csibi László (Janovics Jenő-díj), Nagy Károly (gróf Mikó Imre-díj), Laczkó Szentmiklósi Endre (Kőváry László-díj), Ábrahám Jakab (Szolnay Sándor-díj), Tekei Erika (Bányai János-díj) és Makkai Gyöngyvér (Nagy István-díj), Bölöni Domokos (Spectator-díj) és Széman Péter (tiszteletbeli tagság)