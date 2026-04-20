Ellenőrzik a védett egységeket

Ellenőrzéseket rendelt el Florin Manole munkaügyi miniszter a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeknél.
A tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint számos munkaadó csak kihasználja a védett munkahelyeket, hogy növelje a nyereségét és adókedvezményekben részesüljön. Az ilyen visszaéléseknek akarnak véget vetni a már elkezdett ellenőrzésekkel – magyarázta.
Manole rámutatott arra is, hogy a fogyatékossággal élők jogainak védelmével foglalkozó országos hatóságnak soha nem állt módjában ellenőrzéseket végezni. „Ha egy ember van az ellenőrző testületnél, képtelenség felügyelni egy olyan rendszert, amelyhez 950 ezer fogyatékossággal élő személy tartozik, a védett egységekről nem is beszélve. Mindennek azonban mától vége” – szögezte le a tárcavezető.
A miniszter hozzátette, a védett egységek engedélyeztetési eljárásával és működtetésével kapcsolatos visszaélések kiküszöbölése érdekében módosítani fogják a vonatkozó jogszabályokat.
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