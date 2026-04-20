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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Újabb munkaszüneti nap?

2026. április 20., hétfő, Belföld

Miután egy 2021-ben elfogadott jogszabály hivatalosan is Románia függetlenségének napjává nyilvánította május 10-ét, egy újabb törvénytervezet munkaszüneti nappá nyilvánítaná a köznyelveben „a király napjaként” emlegetett dátumot.

  • Fotó: Pexels.com
    Fotó: Pexels.com

A javaslatot a Nemzeti Liberális Párt (PNL) több képviselője kezdeményezte és már előterjesztették megvitatásra a szenátushoz. A javaslat indoklásában hangsúlyozták, hogy május 10-e hármas jelentőséggel bír: I. Károly fejedelem 1866-os érkezése, az állami függetlenség 1877-es kikiáltása, valamint a királyság 1881-es megalapítása, I. Károly román király megkoronázása is ezen a napon történt. Nemzeti ünnepként tartották számon 1866 és 1947 között, az ország függetlenségét és modernizációját jelképezte. Az ünnepet a kommunista rezsim törölte el, és helyettesítette augusztus 23-mal. Amennyiben a törvénytervezetet megszavazzák, május 10-e lesz a tizennyolcadik hivatalos, fizetett munkaszüneti nap Romániában.

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-20 08:00 Cikk megjelenítése: 4318 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 26
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