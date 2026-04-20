Női kézilabda, A-divízió, felsőházi rájátszás, 9. forduló: Sepsi-SIC–Kolozsvári CSU 28–22 (16–11). Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 200 néző. Vezette: Octavian Cristea és Teodor Grigoriu. Sepsi-SIC: Demeter – Márton 4, Crețu 4, Ghinea 1, Banu 2, Bârlă 4, Solymosi. Cserék: Andrei (kapus), Damian 3, Lupișcă 1, Szabó 2 (1), Cîrstian, Rău 2, Kolumbán 4 (4), Balázs, Soreanu 1. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Kolozsvár: Țăgean – Mureșan 2, Cercel 3, Lung 3, Daroczi 4, Chirilă 2, Irimia 4. Cserék: Pop (kapus), Fechete, Drăgunoiu, Ianculescu 4 (4), Serencu, Bordei. Vezetőedző: Valentina Ardean-Elisei. Kiállítások: 8, illetve 14 perc. Hétméteresek: 5/8, illetve 4/4.

Az első húsz percben kiegyenlített küzdelem zajlott a Szabó Kati Sportcsarnokban, azonban ebben az időszakban mindkét oldalon sok volt a kiállítás (8–8). Ezt követően a házigazdák magasabb sebességi fokozatba kapcsoltak, a szervezett védekezésük hatékony támadással társult, ezáltal Carmen Cartaș együttese zsinórban hat találatot jegyzett (14–8). A folytatásban az addig többet hibázó rivális is kezdett magához térni, megtörte a nyolc percig tartó gólcsendjét, ellenben a szünetig csak futott az eredmény után (16–11). A második félidőt a vendégek indították jobban, ennek köszönhetően felzárkóztak kettőre (17–15), viszont ennél közelebb nem férkőztek háromszéki ellenfelükhöz. Az utolsó tíz percben ismét a Sepsi-SIC akarata érvényesült, amely két remek sorozattal végleg eldöntötte a találkozót (28–22). A zöld-fehér mezesek a második meccsüket is megnyerték a felsőházi rájátszás visszavágó-sorozatában, a szezon hátralévő részében pedig három idegenbeli összecsapás vár a Kovászna megyei alakulatra, ugyanis április 26-án a Nagydisznódi Măgura, május 10-én a CSU Știința Bukarest és május 24-én a Marosvásárhelyi VSK otthonában játszik.

A Sepsi-SIC magabiztos győzelemmel zárta a mostani idény utolsó hazai mérkőzését a női másodosztályú kézilabda-bajnokságban. A sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap 28–22-re diadalmaskodott a Kolozsvári CSU felett a felsőházi rájátszás kilencedik fordulójában, így egy pontra csökkentette hátrányát a táblázatban harmadik CSM Roman mögött. A zöld-fehér mezesek április 26-án, vasárnap 15 órától a Nagydisznódi Măgura vendégeként játszanak.

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