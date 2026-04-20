A román válogatottat mindössze egy találat választotta el a bronzéremtől a kézdivásárhelyi Deme László Műjégpályán rendezett ifjúsági divízió II/A jégkorong-világbajnokságon. Góga Attila legénységének szombaton Horvátország ellen kétgólos győzelemre lett volna szüksége ahhoz, hogy dobogóra állhasson, azonban a házigazda végül 3–2-re nyert, így a negyedik helyen végzett. Az aranyat Japán szerezte meg, mögötte Kína a második, Nagy-Britannia pedig a harmadik pozícióban zárt. A torna legjobb kapusa a kínai Csinhao An, legjobb védője a japán Kisibe Hijoga, legjobb támadója pedig a szintén japán Mori Kanata lett.
Az utolsó nap is tartogatott izgalmakat: Kína kiegyenlített találkozón igazolta a papírformát Spanyolország ellen, így előbbi a második helyen végzett, míg utóbbi mindegyik mérkőzését elveszítve kiesett. Japán zsinórban az ötödik összecsapását is behúzta, ezúttal kiélezett küzdelmet követően a hajrában diadalmaskodott Nagy-Britannia felett. Zárásként Románia és Horvátország is szoros meccset játszott egymással, amelyen a gól nélküli első harmad után a házigazdák szereztek vezetést, azonban az ellenfél a második felvonás vége előtt egy másodperccel egyenlített. A harmadik játékrészben a horvát csapat előnybe került, viszont a román válogatott nem adta fel, ezáltal hátrányból fordítva győzött és a negyedik pozícióban zárt.
„Nagy érdeklődés övezte az ifjúsági világbajnokságot Kézdivásárhelyen, a román válogatott mindegyik mérkőzésén telt ház előtt játszott, ezért köszönet a nézőknek, akik remek hangulatot varázsoltak a Deme László Műjégpálya lelátójára. A többi találkozóra is szép számban kilátogattak a jégkorongkedvelők, így igazán sikeresnek bizonyult az esemény. A csapat a Japán elleni meccset leszámítva szoros összecsapásokat vívott, az éremszerzés gyakorlatilag egy gólon múlott, emiatt némileg csalódottak vagyunk, ellenben örülünk, hogy hasznos torna van a játékosaink mögött, akik sokat tanulhattak és értékes tapasztalatot gyűjthettek, amelyre építhetünk a jövőben” – értékelt Miklós Ervin, a Román Jégkorongszövetség elnökségi tagja.
Az aranyérmes japán csapat
Eredmények: Kína–Horvátország 3–0, Nagy-Britannia–Spanyolország 4–1, Japán–Románia 8–0 (gólszerzők: Hanada Kensin 2., 11., 45., Nakamura Sunta 25., Darius Odermatt 31., Jamasito Keito 39., Isioka Haruto 46., Ibe Sumpei 57.), Horvátország–Nagy-Britannia 3–2, Spanyolország–Japán 2–9, Románia–Kína 2–4 (gsz.: Tudor Bolocan 8., Albert Vidor 33., illetve Ziheng Szju 22., 52., Jukuan Csang 49., Haozsu Guo 60.), Kína–Spanyolország 2–0, Japán–Nagy-Britannia 4–3, Horvátország–Románia 2–3 (gsz.: Mihael Jagatić 40., Bruno Alić 45., illetve Matei Freciu 32., Gáll Attila 56., Kovács László 58.).
A végeredmény: 1. Japán 15 pont, 2. Kína 12, 3. Nagy-Britannia 6, 4. Románia 6, 5. Horvátország 6, 6. Spanyolország 0.
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