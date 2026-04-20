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Ünnep SzékelyszentmiklósonFarkas Árpádra emlékeztek

2026. április 20., hétfő, Közélet

Április 18-án, szombaton ismét ünnepségre hívta össze az érdeklődőket a Székelyszentmiklósi Unitárius Egyházközség maroknyi gyülekezete és a Farkas Árpád Egyesület.

  • A Farkas Árpád-emlékhely Székelyszentmiklóson. A szerző felvétele
    A Farkas Árpád-emlékhely Székelyszentmiklóson. A szerző felvétele

Amint azt a Kossuth-díjas költő halála óta eltelt években láthattuk, most is meggyőződhettünk arról, hogy ismét bővítették, szépítették a templomkertet, új alkotást helyeztek el benne, amelyet a kultúrházban tartott megemlékezést követően lepleztek le és áldottak meg. A helyiek és az elszármazottak közös munkájának eredménye a szintén szentmiklósi születésű Tiboldi István unitárius tanító, néprajzi gyűjtő, költő emlékhelye. Az ünnepséget az egykori paplakon és annak udvarán tartott szeretetvendégség zárta.

A Karsay József Kultúr­otthon nem túl tágas nagytermét zsúfolásig megtöltötték az ünneplők. Bálint Sándor, az egyesület képviselője, majd Lőrinczi-Vass Zsuzsanna tiszteletes asszony mint beszolgáló lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédet mondott Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, Makkai-Ilkei Ildikó megbízott esperes, majd elhangzott Simó Márton előadása Farkas Árpád publicisztikai munkásságáról, Szakál Anna néprajzkutató pedig felvázolta Tiboldi István életútját olyan részletességgel, amely alapján elmondhatjuk, hogy napjainkban ő az a bölcsész, irodalomtörténész, aki teljes mélységében ismeri a jeles unitárius tanító, néprajzi gyűjtő és költő életútját és munkásságát. Az egyes előadások közt Farkas Árpád-verseket mondtak a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai.

A rendezvényről részletesebb beszámolót olvashatnak keddi lapszámunkban.

Simó Márton

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-20 08:00 Cikk megjelenítése: 1180 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 26
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