Április 18-án, szombaton ismét ünnepségre hívta össze az érdeklődőket a Székelyszentmiklósi Unitárius Egyházközség maroknyi gyülekezete és a Farkas Árpád Egyesület.
Amint azt a Kossuth-díjas költő halála óta eltelt években láthattuk, most is meggyőződhettünk arról, hogy ismét bővítették, szépítették a templomkertet, új alkotást helyeztek el benne, amelyet a kultúrházban tartott megemlékezést követően lepleztek le és áldottak meg. A helyiek és az elszármazottak közös munkájának eredménye a szintén szentmiklósi születésű Tiboldi István unitárius tanító, néprajzi gyűjtő, költő emlékhelye. Az ünnepséget az egykori paplakon és annak udvarán tartott szeretetvendégség zárta.
A Karsay József Kultúrotthon nem túl tágas nagytermét zsúfolásig megtöltötték az ünneplők. Bálint Sándor, az egyesület képviselője, majd Lőrinczi-Vass Zsuzsanna tiszteletes asszony mint beszolgáló lelkész köszöntötte az egybegyűlteket. Beszédet mondott Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka, Makkai-Ilkei Ildikó megbízott esperes, majd elhangzott Simó Márton előadása Farkas Árpád publicisztikai munkásságáról, Szakál Anna néprajzkutató pedig felvázolta Tiboldi István életútját olyan részletességgel, amely alapján elmondhatjuk, hogy napjainkban ő az a bölcsész, irodalomtörténész, aki teljes mélységében ismeri a jeles unitárius tanító, néprajzi gyűjtő és költő életútját és munkásságát. Az egyes előadások közt Farkas Árpád-verseket mondtak a Petőfi Sándor Általános Iskola és a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákjai.
A rendezvényről részletesebb beszámolót olvashatnak keddi lapszámunkban.
Simó Márton
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