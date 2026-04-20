Éltető kincsünk, a víz védelmében

Irodalmi alkotásokba, rajzokba foglalták a háromszéki diákok, mit gondolnak környezetükről, bolygónk jövőjéről, ezekkel neveztek be a megyeszékhelyi Váradi József Általános Iskola által meghirdetett Mentsd meg a Földet című pályázatra. A Föld napja alkalmából szervezett idei rendezvény díjkiosztóját pénteken tartották a Babeș–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi kihelyezett tagozatának konferenciatermében.

A Váradi-iskola idei felhívására a megye különböző településeiről, Kommandótól Lécfalváig és a Bodza-vidékig számos tanintézményből érkezett közel 270 pályamunka – hangzott el. A legjobbak alkotóival a szervezők szorítottak kezet, illetve adták át a megérdemelt okleveleket, ajándékot a pénteki díjazáson, melynek vidám hangulatáról a házigazdák elsősei, Domokos Zsuzsanna tanítónő diákjai gondoskodtak. Köszöntőjében Lazar Raimond Adrian igazgató arról beszélt, egyre nagyobb bajban van a Földünk, erőforrásaira pedig a jelenleg itt élőknek, nekünk kell vigyázunk, hogy azokból az utánunk jövő nemzedékeknek is jusson. Arra figyelmeztetett, hogy a víz, a tiszta levegő nem vásárolható meg pénzzel, hiányuk már a bolygónk több pontján is érezhető, emiatt igen fontos, hogy tudatosan vigyázzunk rájuk, sőt, feladatunknak tekintsük a környezetünk védelmét.

Péter Kinga tanítónő lapunknak elmondta, idén a víz képezte felhívásuk témáját, arra ösztönözték a diákokat, hogy erre figyeljenek, „hiszen a mindennapi életünk része, alapvető szükségletünk”. Úgy értékelte, ennek okán új látásmód érvényesült a rajzokban, és örömükre szolgált, hogy számos pályázót inspirált vers- vagy meseírásra is a megadott téma.