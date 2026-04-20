Éneklem a tavaszt, a fényt... címmel szerda délután tartottak közös ünnepi műsort és kiállításmegnyitót a Nagy Mózes Főgimnázium és a Székely Mikó Kollégium diákjai a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ dísztermében.

Második alkalom, hogy Háromszék két legjelentősebb középiskolája szavalatokkal, énekszóval együtt köszönti a magyar költészet napját. Az első közös műsorra és kiállításra tavaly került sor a Bod Péter Megyei Könyvtárban, a házigazda akkor a Székely Mikó Kollégium volt. A közös kiállítás ötletgazdája a Sepsiszentgyörgyön lakó és a Nagy Mózes Főgimnáziumban tanító Koszta Ervin képzőművész, rajztanár volt. A két középiskola tanulói Ady Endre, József Attila, Kosztolányi Dezső, Dsida Jenő, Weöres Sándor, Juhász Gyula és Vörösmarty Mihály verseiből ihletődve illusztrációkat, festményeket készítettek. A közös műsor és kiállítás Kedves Laura, Erőss Botond, Fábián Kinga, Ruszka Mária Magdolna, Koszta Ervin és Dezső Zelinda munkájának az eredménye.

A nagyszámú közönséget, és elsősorban a sepsiszentgyörgyi diákokat és az őket elkísérő tanárokat házigazdaként Deák Ferenc magyartanár köszöntötte. Elmondta: a közös kiállítás célja az, hogy a két iskola diákjai találkozzanak, és ezt a találkozást, barátságot képi találkozás is erősítse. Despa Dorka és Hajdú Hanna szavalata és a közösen bemutatott zenés-verses műsor után Koszta Ervin értékelte a kiállítást, majd okleveleket adott át a legtehetségesebb művészpalántáknak.

A kiállító tanulók a Székely Mikó Kollégiumból: Debreczi Debora, Dumitru Vivien, Mircea Rebeka, Koós Andrienn, Kincses András, Papucs Édua Sarolta, Kelemen-Karikás Kristóf, Kozma Rákhel, Jakab Sándor Lóránt, Bujdosó Anna és Péli Helga, valamint ugyancsak Sepsiszentgyörgyről Jakab Krisztina Beáta, a Nagy Mózes Főgimnáziumból pedig Márton Zselyke, Hella Johanna, Mikola Anna, Borsó Hanna, Bálint Lilla, Covaciu Andrienn, Farkas Anna, Máté Erika, Joltan Zsanett, Voloncs Vivien, Csiki Tímea, Gondos Noémi, Mátyás Tímea, Sarány Szilvia, Szigethy Apor, Bejan Hanna, Seuciuc Andrea, Bartalis Barbara, Benedic Eszter, Vezsenyi Hanna, Konnáth Eszter, Molnár Balázs és Bartos Júlia. Jövő áprilisban a Székely Mikó Kollégium lesz a rendezvény házigazdája.