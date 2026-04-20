Népművészek kiállítása Csernátonban

Péntek délután a csernátoni Haszmann Pál Múzeumban háromszéki kézművesek munkáiból nyílt kiállítás az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetsége (EKESZ) koordinálásával, a Petőfi Kulturális Program keretében, a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezésére, a budapesti Hagyományok Háza közreműködésével.

A kiállításon harminchét háromszéki kézműves több mesterséget és anyagot bemutató munkái láthatóak a hangszerektől a kerámiákig, ékszerekig, viseletekig, használati tárgyakig. A kiállítók: Balázsi Ilona Csilla (Barót), Baki-Jákó Zsuzsanna (Sepsiszentgyörgy), Barabás Emese (Szörcse), Barabás Hajnal (Szörcse), Benkő Éva (Sepsiszentgyörgy), Csog Jolán (Erdőfüle), Csibi Szabolcs (Sepsiszentkirály), Demeter Miklós (Bikfalva), Haszmann Gabriella (Csernáton), Hegyeli Vilma (Zabola), Ilyés Kata Réka (Sepsiszentgyörgy), Kész Mária (Kézdivásárhely), Kolumbán Loránd (Uzon), Máté-Szentkirályi Imola (Sepsiszentgyörgy), Mihály Mónika (Sepsiszentgyörgy), Molnár Árpád (Kovászna), Selyem Katalin Júlia (Zalán), Tóth Ilona és József (Étfalvazoltán), Tóth-Birtan Mariann (Sepsiszentgyörgy), Vargyasi Melinda (Sepsiszentgyörgy) és Vitályos Ildikó (Fotosmartonos). A sepsiszentgyörgyi Guzsalyas Alapítvány kézművesei: Blága Boglárka, Borbáth Zsuzsa, Csala Eszter, Deme Judit, Deme Annamária, Duka Máté, Ferencz Gyöngyvér, Ferencz Boglárka, Hatos Kata, Iffiú Szabolcs, Józsi Bianka, Kiss Jutka, Kolozsi Ildi, Sütő Kriszta és Szőke Éva.

Az egybegyűlteket Kolozsi Ildikó, az Erdélyi Kézműves Egyesületek Szövetségének elnöke köszöntötte, megnyitóbeszédet mondott Dimény-Haszmann Orsolya muzeológus. Népdalokat énekelt a Csernátoni Pacsirták népdalcsoport négy tagja: Gödri Luca, Mágori Anna, Varga Eszter és Dimény-Haszmann Ida Lili (felkészítő tanáruk Jánó Kinga). Muzsikált Csibi Szabolcs és Demeter Miklós, énekelt Péntek Zsuzsa. A kiállítás egy hónapig, május 17-ig látogatható.