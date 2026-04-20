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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Hadgyakorlat a sepsiszentgyörgyi lőtéren

2026. április 20., hétfő, Közélet

Ismét hadgyakorlatot tartanak mától csütörtökig, azaz az április 20–24. közötti időszakban a román hadsereg szárazföldi egységei a sepsiszentgyörgyi lőtéren.

  • Fotó: Facebook / Ministerul Apărării Naționale, România
    Fotó: Facebook / Ministerul Apărării Naționale, România

A megyeszékhelyi hegyivadász-zászlóalj közlése szerint a gyakorlaton gyalogsági és páncélos egységek vesznek részt. A gyakorlat célja a katonák kiképzése, edzése, valamint az erdős, hegyvidéki harcászatban alkalmazandó hadászati taktikák és eljárások érvényesítése. A gyakorlat során az egységek vaktöltényt használnak. A parancsnokság arról is tájékoztat, hogy a gyakorlat idején Sepsiszentgyörgy közelében a légierő gépei repülnek, a szárazföldi egységek egy része légi úton, majd ejtőernyővel ugorva érkezik a lőtérre. A gyakorlat ideje alatt a részt vevő egységek, valamint a járművek áthaladnak Kolozs, Fehér, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita, Brassó, illetve Kovászna megyén. (ndi)

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