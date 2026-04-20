Virágözön a főtéren

Virágvásár tette színesebbé a szokásos havi termelői vásárt Sepsiszentgyörgy főterén, ahol ezúttal péntektől vasárnapig az ízletes helyi élelmiszerek, kézműves portékák mellett virágtermelők színpompás kínálatából is válogathattak az érdeklődők.
Tucatnál több termelő sorakoztatta fel a legkedveltebb virágokat: muskátliból igen bőséges volt a kínálat, de színes petúniák, bakopa, számtalan begónia, nebáncsvirág, dáliafélék is sorakoztak a kora tavaszi kedvencek, árvácska, százszorszép és kerti szegfű mellett. Kiskertek gyakori dísze a sárga színekben pompázó bársonyvirág, mézvirág, díszcsalán, verbéna és záporvirág, az utóbbi időben reneszánszát élő hortenzia szintén kapható volt a sokféle virághagyma, sziklakertben is szépen mutató pozsgások, cserjék, díszfák, bokrok mellett. Zöldségpalántákat is láttunk, illetve több sátor előtt sorakozott ismert vagy újdonságnak számító fűszernövények gazdag kínálata: akadt termelő, aki tálcán vagy mutatós, nagy méretű agyagcserépbe összeültetve árusította az aromás, illatos növényeket. A szemet és lelket egyaránt gyönyörködtető virágvásár hamisítatlan tavaszi hangulatot varázsolt a városközpontba, a kellemes napsütés sokakat vonzott a főtérre, a kikelet üde színeiben pompázó Erzsébet park sétányaira.
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