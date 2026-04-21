Könyvbemutató KÖNTZEY TAMÁS gyógyszerész, író A kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztiák története című könyvének bemutatójára kerül sor ma 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A kötet négy kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztia (a Dávid, a Hankó, a Jancsó és a Szini család) sorsát, munkásságát tárja az olvasók elé. Az esten a szerző beszélgetőtársa Demeter László muzeológus, a Tortoma Kiadó igazgatója.

Kiállítás

LEGENDI GÉZA FESTÉSZETE. Baróton Erdővidék Múzeumának Kászoni Gáspár-termében 22-én, szerdán 18 órától Legendi Géza zalatnai festőművész kiállításának megnyitójára kerül sor. A tárlatot Várallyay Réka művészettörténész (Budapest – Bikfalva) nyitja meg. A festő életútja és művészete szorosan összefonódik Erdély tájaival és a szórványban élő magyarság sorsával.

PILLANATOK A VADONBÓL. Április 29-én, szerdán 17 órától az Erzsébet park felső sétányára, a Pillanatok a vadonból című kiállításának megnyitójára várja az érdeklődőket a TransNatura Természetfotó Klub. A klub 2016 őszén jött létre a Vadon Egyesület részeként, azzal a céllal, hogy összefogja a térség természetfotósait, és munkáikon keresztül bemutassa Székelyföld természeti értékeit. Az esemény házigazdája Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója. Alkotó művészek: Babos Attila, Barabás Imola, Csákány László, Csata Zoltánné Bede Erika, Demeter János, Dóczé Kristóf Márk, dr. Tóth Piró, Gurka Tünde Éva, Huszár Szilamér, Magdó István, Moldován Mihály, Péter Levente, Sólyom Ernő, Sztojka Csaba és Udvardi Jenő. A kiállítás arra hív, hogy fedezzük fel a természet sokszínűségét, és tanuljuk meg értékelni annak törékeny szépségét.

Zene

TAMÁS GÁBOR könnyűzene-énekes zenés közönségtalálkozó-sorozata ma 19 órától Ozsdolán a Zsögön Zoltán Kultúrotthonban zárul. Bemutatják Szucher Ervin Csak a szívünkben nem száll az idő – Életúton Tamás Gáborral című kötetét, majd a Magyar Érdemkereszttel kitüntetett énekessel való kérdezz-felelek után minikoncertre kerül sor. A belépés

ingyenes.

LEMEZBEMUTATÓ KONCERT. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ nagytermében a NOO-RULE zenekar Hipnotizál című koncertjére 23-án, csütörtökön 19 órától kerül sor. A belépő 50 lejbe kerül. Jegyek az in-time.hu oldalon.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. A Tükör című néptáncszínházi előadást (rendező: ifj. Zsuráfszky Zoltán) 22-én, szerdán 19 órától Baróton a Városi Művelődési Házban játsszák (jegyeket a 0740 780 353-as telefonon lehet foglalni). 27-én, hétfőn 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Szent György Napok részeként is bemutatják az előadást. A megyeszékhelyi előadásra jegyek a központi jegyirodában kaphatók.

Tortoma Önképzőkör

KEREKASZTAL-BESZÉLGETÉS. Ma 19 órától a könyv és a szerzői jogok világnapja alkalmából (április 23. – ez a nap Romániában a könyvtárosok napja is) Örömolvasás – A közkönyvtár szerepe a mindennapjainkban címmel kerekasztal-beszélgetésre kerül sor a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében. Meghívottak: Szonda Szabolcs műfordító, intézményvezető és Hollanda Andrea könyvtáros, olvasószolgálati vezető (Bod Péter Megyei Könyvtár, Sepsiszentgyörgy). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező, könyvtáros.

RÁADÁS. Április 24-én, pénteken 18 órától a baróti Gyulai Líviusz Városi Könyvtár olvasótermében Csernobil – A negyvenéves rémálom címmel Gyila Sándor fizikus, HUN-REN-társkutató (Kovászna) tart vetített képes élménybeszámolót az 1986-os atomkatasztrófa háromszéki vetületeiről. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező, könyvtáros.

Képernyő

TVR3. Ma 11 órától: Nőkről – ecsettel és pennával. A székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum Képtárában Biró Gábor képzőművész munkái között udvarhelyszéki költők nőkhöz írt költeményeket mondanak. * A tesóm és én – Dálnoky Csilla és Dálnoky Réka. * FNT 2025 – A vihar. A 35. Országos Színházi Fesztiválon tavaly októberben a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház társulata a Bodó Viktor rendezte Viharral vett részt.

Hitvilág

LELKI HÉTVÉGE GYERMEK­ÁLDÁSRA VÁRÓ PÁROKNAK. Minden hónap utolsó szombatját mennyei Édesanyánknak, Máriának, a betegek gyógyítójának tiszteletére szentelik Csíksomlyón. Április 25-én, szombaton köszöntik a Csíksomlyói Mária Kert védőszentjét, a Csíksomlyói Szűzanyát. Böjte Csaba ferences testvér 15 órától szentmise-áldozatot mutat be, amelyben imádkoznak a gyermekáldásra váró párokért.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16 órától Goat – Will, a bajnok (románul beszélő), 16.30-tól Super Mario Galaxis: A film (magyarul beszélő), 18 órától Szenvedélyes nők (magyar vígjáték), 20.15-től A Hail Mary-küldetés (román feliratos), 20.30-től Aki bújt 2.: Jövök! (román feliratos).

OLASZ FILMNAPOK. Ma 18.15-től Nápoly – New York (román feliratos), szerdán 18.15-től A kegyelem (román feliratos).

A cigány irodalom értékeinek bemutatása

Harmadik alkalommal rendezik meg az Aranyhíd Cigány vers- és prózamondó versenyt Sepsiszentgyörgyön. A rendezvény célja a cigány irodalom értékeinek bemutatása és népszerűsítése, valamint a magyar kultúra sokszínűségének erősítése a fiatal generációk körében. A versenyre Erdély teljes területéről várják előkészítő osztálytól XII. osztályig a diákok jelentkezését egyéni vagy csoportos produkcióval. Az első forduló online zajlik: a résztvevők videós elő­adását május 5-ig várják az erdelyiciganymisszio@yahoo.com e-mail-címre. A döntőre június 3-án kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Írisz Házban.

Szűrővizsgálat Illyefalván

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban április 27-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyitott gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodása alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, ezt egy kéthetes fejlesztőprogram követi a kiválasztott betegek számára Illyefalván április 27. és május 8. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, amit a 0724 266 020-as telefonszámon tehetnek meg.

Röviden

APRÓHIRDETÉSEK. Apróhirdetési és ügyfélszolgálati irodánk Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt hétfőtől csütörtökig 9–15, pénteken 9–13 óráig tart nyitva.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Miklósváron, szerdán Felsőrákoson, csütörtökön és pénteken Baróton. Honlap: tega.ro.

JOGI TANÁCSADÁS. Balogh Klára jogtanácsos szerdán 13–15 óráig újból várja szerkesztőségünkben a jogi tanácsot igénylőket. A szolgáltatás ingyenes.

HUMORPINCE ÉS CSEREBEREKLUB. A Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 16 órakor Cserebere Klub; 18 órától a humorkedvelőket és kikapcsolódni vágyókat várják a Humorpincébe.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Császár Bálint utcai Farmaline I. gyógyszertár (0367 412 103) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) tart nyitva.