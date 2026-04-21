Elhalálozás
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, rokon, jó szomszéd és ismerős, a rétyi
id. SZÁNTÓ ANTAL
életének 84. évében 2026. április 18-án örökre eltávozott közülünk.
Drága halottunkat április 25-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás 24-én, pénteken 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
1121052
Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre
itt hagytál.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni
PREZSMER GYÖRGY
életének 72., boldog
házasságának 45. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április
21-én, kedden 12 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1121048
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
CHISS (AMBRUS) EDIT,
a megyeik kórház nyugalmazott alkalmazottja
életének 61. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 22-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes,
emléke áldott.
A gyászoló család
4336636
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű marosvásárhelyi
SZABÓ VIOLA
(Bogár)
életének 83. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április 22-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
A gyászoló család
4336637
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető élettárs, testvér, apa, nagytata, sógor, nagybácsi, a marosvásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
MOLNÁR MIHÁLY
59 éves korában elhunyt.
Temetése 2026. április 23-án 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés napján 11 órától.
A gyászoló család
4336639
Köszönet
Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik CSOMA FERENC ATTILA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.
Szerettei
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