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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Elhalálozás

2026. április 21., kedd, Elhalálozás

Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, rokon, jó szomszéd és ismerős, a rétyi
id. SZÁNTÓ ANTAL
életének 84. évében 2026. április 18-án örökre eltávozott közülünk.
Drága halottunkat április 25-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.
Részvétfogadás 24-én, pénteken 18 órától és a temetés előtt egy órával.
Emléke szívünkben
örökké élni fog.
A gyászoló család
1121052

Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre
itt hagytál.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni
PREZSMER GYÖRGY
életének 72., boldog 
házasságának 45. évében 
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április 
21-én, kedden 12 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi katolikus temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
A gyászoló család
1121048

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi
CHISS (AMBRUS) EDIT,
a megyeik kórház nyugalmazott alkalmazottja
életének 61. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.
Drága halottunk földi maradványait 2026. április 22-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus 
temetőben.
Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.
Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.
Pihenése legyen csendes, 
emléke áldott.
A gyászoló család
4336636

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű marosvásárhelyi
SZABÓ VIOLA
(Bogár)
életének 83. évében
csendesen elhunyt.
Temetése 2026. április 22-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.
A gyászoló család
4336637

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető élettárs, testvér, apa, nagytata, sógor, nagybácsi, a marosvásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi
MOLNÁR MIHÁLY
59 éves korában elhunyt.
Temetése 2026. április 23-án 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető 
ravatalozóházától.
Részvétfogadás a temetés napján 11 órától.
A gyászoló család
4336639

 

Köszönet
Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik CSOMA FERENC ATTILA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.
Szerettei
1121051

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Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 00:00 Cikk megjelenítése: 6230 Olvasóink értékelése: 0.04 Szavazatok száma: 25
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2026-04-21: Mi, hol, mikor? - :

Mi, hol, mikor?

Könyvbemutató
KÖNTZEY TAMÁS gyógyszerész, író A kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztiák története című könyvének bemutatójára kerül sor ma 18 órától a Bod Péter Megyei Könyvtár olvasótermében. A kötet négy kézdivásárhelyi gyógyszerészdinasztia (a Dávid, a Hankó, a Jancsó és a Szini család) sorsát, munkásságát tárja az olvasók elé. Az esten a szerző beszélgetőtársa Demeter László muzeológus, a Tortoma Kiadó igazgatója.
2026-04-21: Szabadidő - :

Mit süssünk ma? (Barackpálinkás karamelltorta)

Hozzávalók. A piskótához: 8 dkg tojásfehérje, 2,5 dkg cukor; illetve 4 tojás, 7 dkg cukor, 14 dkg mandulaliszt, 4 dkg vaj, 7 dkg csokoládé, 7 dkg karamellizált mandula (1 dl víz, 2,5 dkg cukor, 8 dkg szeletelt mandula); a pálinkás krémhez: 7 dkg barackdzsem, 2 dkg víz, 2,5 dkg barackpálinka, 2 g citromsó; a zselatinmasszához: 25 dkg víz, 5 dkg zselatin; a sárgabarackkrémhez: 25 dkg sárgabaracklekvár, 3 dkg zselatinmassza; a karamellmousse-hoz: 4 tojássárgája, 8 dkg méz, 13,5 dkg tej, 13,5 dkg + 40 dkg habtejszín, 23 dkg cukor, 7 dkg zselatinmassza; a karamellglazúrhoz: 4,5 dkg méz, 2 dkg víz, 4,5 dkg cukor, 4,5 dkg fehér csokoládé, 3 dkg sűrített tej, 2 dkg zselatinmassza; a díszítéshez: 10–15 dkg habtejszín, csokoládé-háromszögek.
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