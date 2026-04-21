Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett édesapa, nagytata, após, apatárs, keresztapa, rokon, jó szomszéd és ismerős, a rétyi

id. SZÁNTÓ ANTAL

életének 84. évében 2026. április 18-án örökre eltávozott közülünk.

Drága halottunkat április 25-én, szombaton 13 órakor kísérjük utolsó útjára a rétyi ravatalozóháztól katolikus szertartás szerint.

Részvétfogadás 24-én, pénteken 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Emléke szívünkben

örökké élni fog.

A gyászoló család

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Eljött az a nap, melyet nem vár senki, eljött a szomorú pillanat, mert Isten hívó szavára hallgattál és minket örökre

itt hagytál.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a gyimesközéploki, Hidegségen született kilyéni

PREZSMER GYÖRGY

életének 72., boldog

házasságának 45. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2026. április

21-én, kedden 12 órakor lesz a kilyéni ravatalozóháztól a helyi katolikus temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

CHISS (AMBRUS) EDIT,

a megyeik kórház nyugalmazott alkalmazottja

életének 61. évében rövid betegség után visszaadta lelkét Teremtőjének.

Drága halottunk földi maradványait 2026. április 22-én, szerdán 13 órakor helyezzük örök nyugalomra a sepsiszentgyörgyi katolikus

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

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Fájó szívvel tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi születésű marosvásárhelyi

SZABÓ VIOLA

(Bogár)

életének 83. évében

csendesen elhunyt.

Temetése 2026. április 22-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

A gyászoló család

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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető élettárs, testvér, apa, nagytata, sógor, nagybácsi, a marosvásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi

MOLNÁR MIHÁLY

59 éves korában elhunyt.

Temetése 2026. április 23-án 12 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető

ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés napján 11 órától.

A gyászoló család

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Köszönet

Hálával telt szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik CSOMA FERENC ATTILA temetésén megjelentek, együttérzésüket, részvétüket bármilyen formában eljuttatták, ezzel fájdalmunkat enyhítették.

Szerettei

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