Elkészítése. A karamellizált mandulához a cukrot a vízzel addig melegítjük, amíg szép világos karamellt nyerünk. Ehhez hozzáadjuk a szeletelt mandulát, majd az egészet egy sütőpapírra kenjük, és hagyjuk teljesen kihűlni. Miután kihűlt a mandulás karamell, mozsárban megtörjük vagy késes aprítóban felaprítjuk. A tojásfehérjéből a cukorral kemény habot verünk és felhasználásig félretesszük. A piskótához előbb összeolvasztjuk a vajat a csokoládéval, felhasználásig ezt is félretesszük. Ezután az egész tojásokat a cukorral felverjük, hozzáadjuk az olvasztott csokoládét, belekeverjük a mandulalisztet és az apróra tört karamellizált mandulát, majd óvatosan beleforgatjuk a tojásfehérjehabot. A masszát sütőpapírral bélelt kerek tortaformába tesszük, és 170 Celsius-fokra melegített sütőben kb. 20 perc alatt megsütjük. Ha megsült, rácsra borítjuk, lehúzzuk a sütőpapírt, és hagyjuk teljesen kihűlni, majd két lapot vágunk belőle. Elkészítjük a pálinkás krémet: a baracklekvárt a vízzel és a barackpálinkával felforraljuk, majd a tűzről levéve belekeverjük a citromsót, és hagyjuk kihűlni. Ezután elkészítjük a zselatinmasszát. Ehhez a zselatint előbb feloldjuk a víz felében, majd miután megduzzadt (kb. 5 perc), a maradék vizet meglangyosítjuk és hozzákeverjük. Felhasználásig félretesszük.

A sárgabarackkrémhez a sárgabaracklekvárt 60 Celsius-fokra melegítjük, majd hozzáadunk 3 dkg zselatinmasszát és összekeverjük. Felhasználásig ezt is félretesszük. A teljesen kihűlt és kettévágott piskóta egyik lapját egy tortagyűrűben tortástálra tesszük, megkenjük a barackpálinkás krém felével, rásimítjuk a sárgabarackkrémet, majd rátesszük a második lapot, és megkenjük a maradék barackpálinkás krémmel. A krémmel megkent lapokat hűtőbe tesszük, amíg elkészítjük a karamellmousse-t. Ehhez először a mézet, a tejet és a 13,5 dkg habtejszínt felforraljuk. Ezzel párhuzamosan a cukrot szép világosbarnára karamellizáljuk, majd több részletben hozzákeverjük a méz, a tej és a habtejszín keverékét, és folyamatosan kavargatva 115 Celsius-fokra hűtjük. Közben a tojássárgájákat habverővel habosra kavarjuk, majd vékonyan hozzácsorgatjuk a karamelles, mézes, tejes és tejszínes keveréket. Ezután hozzáadjuk a forráspontig melegített zselatinmasszát, és habverővel addig verjük, míg teljesen kihűl. Ekkor felverjük a 40 dkg habtejszínt, és óvatosan a már kihűlt karamelles masszához keverjük. A hűtőből kivesszük a krémmel összeragasztott lapokat, ráhalmozzuk a karamellmousse-t, egyenletesre simítjuk a tetejét, majd legalább 3 órára megint hűtőbe tesszük.

Ha lejárt a 3 óra, elkészítjük a karamell­glazúrt. Ehhez felforraljuk a mézet a vízzel, ezzel egyidejűleg karamellizáljuk a cukrot, majd hozzáöntjük a mézes vizet és összekeverjük. A fehér csokoládét egy tálba tördeljük, hozzáadjuk a sűrített tejet, ráöntjük a meleg mézes karamellt, beletesszük a zselatinmasszát, és simára kavarjuk. Az így elkészült karamellglazúrt a hűtőben pihentetett tortára öntjük, és egyenletesen elsimítjuk. Az ekképp összeállított tortát egy éjszakára hűtőbe tesszük. Másnap a díszítéshez a habtejszínt felverjük, habzsákba töltjük, és csinos rózsákat nyomunk a torta tetejére, majd mindegyikre egy-egy háromszögű csokoládédarabot teszünk.

A tortát szeletekre vágva tálaljuk.

Mennyiség: 1 adag

Elkészítési idő: 4 óra

Megjelent a 100 felcsíki recept – több mint 100 felcsíki háziasszony című kötetben; Tortoma Kiadó. A kötet megrendelhető a www.tortoma.ro oldalon, megvásárolható könyvesboltokban.