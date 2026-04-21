Mozgalmas hétvégén vannak túl a kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK cselgáncsozói, akik közül hárman a sportiskolás országos bajnokság döntőjén vettek részt, míg a csapat további tizenkét dzsúdósa a nemzetközi Drobeta Kupán lépett tatamira. A háromszékiek mérlege két érem és tíz dobogós helyezés, amellyel ismét bebizonyították, hogy a legjobbak közé tartoznak, emellett a két megmérettetésen értékes tapasztalatot is gyűjtöttek.

Szombaton Onești adott otthont a sportiskolás országos bajnokság döntőjének, amelyen a kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK három versenyzője is szerepelt. A céhes városi dzsúdósok szokásukhoz híven ezúttal is kitettek magukért, hiszen két éremmel és egy negyedik helyezéssel fejezték be a viadalt. A 66 kilogrammos súlycsoportban tatamira lépő Vida Máté egészen a döntőig menetelt, azonban elvesztette a finálét, ezáltal a második helyezéssel vigasztalódott. Bronzcsatában volt érdekelt Zoller Botond és Kovács Máté, viszont közülük csak az egyik állhatott dobogóra: a 66 kilogrammos kategóriában Máté megnyerte a párharcát, és éremmel a nyakában tért haza, illetve a 81 kilogrammosok között Botond a negyedik helyen zárt.

Vasárnap már a Duna-parti Szörényváron volt jelenésük a kézdivásárhelyieknek, akik a nemzetközi cselgáncs Drobeta Kupán tették le ismét a névjegyüket. Veres László tizenkét sportolója közül az U12-es korosztályban érdekelt Vollancs Berta (52 kg) az első, Kovács Ádám (42 kg) a második lett, míg a tizennégy év alattiak korosztályában Kosztándi Ákos (55 kg) az első, Tamás Zenkő (36 kg) és Kartis Sarah (52 kg) a második, Posea Bianka (52 kg) a harmadik, Füstös Csongor (34 kg) és Voina Alex (38 kg) az ötödik pozícióban végzett. Az U16-os korcsoportban Gazda Bence (46 kg) nem talált legyőzőre, akárcsak U21-ben Simon Tege (60 kg) és Pál Norbert (73 kg), Tamás Gábor (60 kg) pedig harmadikként zárt. A Nagy Mózes ISK a csapatversenyben is bizonyított, hiszen összesítésben a harmadik helyen fejezte be a határ menti erőpróbát. (tibodi)