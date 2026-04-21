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Hegyi-kerékpározásTizennyolcadik lett a világbajnokságon

2026. április 21., kedd, Sport

Nem úgy alakult az év első Cross Country Eliminator (XCE) versenye Molnár Ede számára, ahogy eltervezte, a sepsiszentgyörgyi hegyikerékpáros az április 18-án Barcelonában rendezett világbajnokságot a tizennyolcadik helyen fejezte be. A viadalon meglepetésben nem volt hiány, az aranyérem a 34 éves francia Titouan Perrin-Ganier nyakába került, aki pályafutása hetedik vb-címét ünnepelhette. Az idény végén visszavonuló sportoló mellé a svéd Casper Casserstedt és a portugál Ricardo Marinheiro állhatott dobogóra.

  • Fotó: Facebook / City Mountainbike
    Fotó: Facebook / City Mountainbike

Tizennégy országból harminckét férfi kerékpáros küzdött az érmekért Barcelonában, ahol korábban több világkupaversenyt szerveztek, illetve 2022-ben világbajnokságot is. A Nemzeti Palota árnyékában húzódó lépcsősor komoly fizikai igénybevételt és látványos megmérettetést jelentett a résztvevőknek. A négy egymást követő akadály próbára tette a versenyzők állóképességét, ugyanakkor a hosszabb rajt-cél egyenes miatt a feszültség a végső pillanatig garantált volt. A tavaly vb-hetedik háromszéki hegyikerékpáros az időfutamot a tizennyolcadik helyen zárta, majd a folytatásban nem sikerült negyeddöntőbe jutnia, ezáltal összesítésben is a tizennyolcadik lett.

„Továbbra sem fekszik nekem ez a pálya, már az időfutamom sem alakult jól, viszont ezen a helyszínen nem igazán számít, hiszen a startnál teljesen mindegy, hogy melyik pozícióból indulunk a hosszú egyenes miatt. A nyolcaddöntőben nem kockáztattam, nem akartam az egész idényt egy esetleges esés következtében beáldozni. Úgy gondolom, Barcelonában komoly szerencse is kell ahhoz, hogy bárki döntőbe jusson, illetve érmet szerezzen. Remek példa erre, hogy az idén toronymagasan esélyes Jakob Klemenčič technikai probléma miatt nem lett első, mivel elszakadt a biciklilánca” – nyilatkozta Molnár Ede, aki a következő hetekben belföldön áll rajthoz.

Eredmények, Cross Country Eliminator (XCE) világbajnokság: 1. Titouan Perrin-Ganier (Franciaország), 2. Casper Casserstedt (Svédország), 3. Ricardo Marinheiro (Portugália), 4. Jakob Klemenčič (Szlovénia), 5. Matic Kranjec Žagar (Szlo­vénia)... 18. Molnár Ede (Románia). (miska)

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