A 22. forduló programja: * április 25., szombat: Maksa–Csernáton (17 óra), Barót–Szitabodza (17 óra) * április 26., vasárnap: Kovászna–Perkő (13 óra), Zágonbárkány–Árkos (13 óra), Nagyajta–Bardoc (17 óra), Szentkatolna–Zágon (17 óra), Papolc szabadnapos. A Bodzaforduló–Uzon találkozót elhalasztották. (miska)

Eredmények, 21. forduló: Uzon–Papolc 1–2 (gólszerzők: Zangui Richárd 54., illetve Berszán Imre 10., Benedek Loránd 52.), Bardoc–Csernáton 18–1 (gsz.: Bedő Csongor 4., 20., 23., 65., Tókos Zoltán 5., 53., Bedő László 22., 44., 47., 67., Pánczél Ábel 33., Imets Ádám 41., Gáspár József 48., Szabó Zsolt 51., Trinfa Imre 59., Fosztó Máté 62., 80., Orbán Balázs 74., illetve Pál Attila 32.), Perkő–Bodzaforduló 2–0 (gsz.: Bartók Róbert 51., György Máté 84.), Szitabodza–Nagyajta 7–0 (gsz.: Robert Budi­lean 4., 35., Andrei Lenghen 20., George Chelemen 42., 63., 81., Flaviu Găitan 85.), Zágonbárkány–Maksa 8–2 (gsz.: Gabriel Hornea 8., 37., Huszár Mihály 28., 50., Vlad Boricean 51., Sebas­tian Baciu 65., Raul Boricean 74., Robert Călitu 77., illetve Kanyó Szilárd 38., Király Nándor 71.), Zágon–Barót 4–1 (gsz.: Molnár Gergő 37., Szántó Erik 65., Pakuci Tamás 68., Sánta Tamás 90., illetve Bardocz Szilárd 35.), Szentkatolna szabadnapos volt. Az Árkos–Kovászna mérkőzést szerdán 17 órától játsszák.

A megyei labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában Zágon–Barót rangadót rendeztek. Az első félidőben kiegyenlített küzdelem zajlott, azonban a szünet után a címvédő orbaiszéki csapat még három találatot szerzett, így megérdemelten győzött. Ezzel a vereséggel az erdővidéki együttes a harmadik helyre csúszott a rangsorban, mivel Bardoc hazai pályán kiütéssel diadalmaskodott az utolsó előtti Csernáton felett, ezáltal második a táblázatban, öt pont hátrányban az éllovas Kovászna mögött. A tizenhét gólos sikerből Bedő Csongor és Bedő László is mesternégyessel vette ki a részét.

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