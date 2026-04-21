Az elmúlt hétvégén Székelyudvarhely adott otthont a Tavasz Kupa regionális asztalitenisz-tornának, ahol a kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK fiataljai a négy dobogós helyezés mellett több értékes dicséretet is bezsebeltek, ezzel is jelezve, hogy a háromszéki utánpótlás komoly erőt képvisel.

Négy város – Medgyes, Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely – fiatal pingpongozói álltak asztalhoz az udvarhelyi Tavasz Kupa küzdelmein, ahol az U9-es és az U11-es korosztályban zajlottak a mérkőzések. A háromszéki színeket képviselő kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK kilenc versenyzővel vett részt a hagyományteremtő szándékkal életre hívott viadalon.

Az U11-es korosztályban Rancz Szabó Nóra magabiztos játékkal szerezte meg az aranyérmet, míg Kádár Kitti a dobogó második fokára állhatott fel. A bronzérmet Koter Boróka gyűjtötte be, így ebben a kategóriában teljes volt a háromszéki fölény. Mellettük Lakatos Szilvia teljesítményét dicsérettel jutalmazták. Az U9-esek között is született egy figyelemre méltó eredmény, miután a lányok mezőnyében Haraly Róza bronzérmet nyert. Csapattársai közül Bartók Kinga, Györgyjakab Fanni és Haraly Sára dicséretben részesült, a fiúknál pedig Varga Bence érdemelt ki elismerést.

A céhes városi csapat edzője, Kerekes Barnabás elmondta, hogy a kisebb korosztályok számára nemigen szerveznek versenyt, emiatt nagy szükség van az ilyen jellegű kupaviadalokra, amelyek révén az asztaliteniszező-palánták felkészülhetnek az országos megmérettetésekre. (t)