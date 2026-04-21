Hirdetések Megrendelés Apróhirdetés Impresszum Kapcsolat Kereső
Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

AsztaliteniszJó eredmények Székelyudvarhelyről

2026. április 21., kedd, Sport

Az elmúlt hétvégén Székelyudvarhely adott otthont a Tavasz Kupa regionális asztalitenisz-tornának, ahol a kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK fiataljai a négy dobogós helyezés mellett több értékes dicséretet is bezsebeltek, ezzel is jelezve, hogy a háromszéki utánpótlás komoly erőt képvisel.

  • Fotó: Facebook / Nagy Mózes Asztalitenisz SK
    Fotó: Facebook / Nagy Mózes Asztalitenisz SK

Négy város – Medgyes, Marosvásárhely, Székelyudvarhely és Kézdivásárhely – fiatal pingpongozói álltak asztalhoz az udvarhelyi Tavasz Kupa küzdelmein, ahol az U9-es és az U11-es korosztályban zajlottak a mérkőzések. A háromszéki színeket képviselő kézdivásárhelyi Nagy Mózes ISK kilenc versenyzővel vett részt a hagyományteremtő szándékkal életre hívott viadalon.

Az U11-es korosztályban Rancz Szabó Nóra magabiztos játékkal szerezte meg az aranyérmet, míg Kádár Kitti a dobogó második fokára állhatott fel. A bronzérmet Koter Boróka gyűjtötte be, így ebben a kategóriában teljes volt a háromszéki fölény. Mellettük Lakatos Szilvia teljesítményét dicsérettel jutalmazták. Az U9-esek között is született egy figyelemre méltó eredmény, miután a lányok mezőnyében Haraly Róza bronzérmet nyert. Csapattársai közül Bartók Kinga, Györgyjakab Fanni és Haraly Sára dicséretben részesült, a fiúknál pedig Varga Bence érdemelt ki elismerést.

A céhes városi csapat edzője, Kerekes Barnabás elmondta, hogy a kisebb korosztályok számára nemigen szerveznek versenyt, emiatt nagy szükség van az ilyen jellegű kupaviadalokra, amelyek révén az asztaliteniszező-palánták felkészülhetnek az országos megmérettetésekre. (t)

Hozzászólások
Megosztás:   Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 08:00 Cikk megjelenítése: 1075 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 21
Az ön értékelése:
Támogassa a Háromszéket!

Önnek is fontos, hogy megbízható, hiteles forrásból tájékozódjék? Szeret elemzéseket, véleményanyagokat olvasni? Jobban meg akarja ismerni Székelyföld múltját, természeti, kulturális értékeit? Szívesen olvas a háromszéki művelődési életről, új könyvekről, színházi előadásokról? Szereti az alkotó emberekkel, vállalkozókkal, pedagógusokkal, sportolókkal készült interjúkat? A Háromszék napilapnál azért dolgozunk, hogy tartalmas olvasmányokat kínáljunk Önnek.
Ha Önnek is fontos a Háromszék, kérjük, adományával támogassa lapunk internetes kiadását.

Havi támogatás (előfizetés): a megadott összeget havonta automatikusan levonjuk a kártyádról (minimum 5 RON/hó). Bármikor lemondható, a kezeléshez e-mailben küldünk egy egyszer használható kezelő linket.

Havi támogatás indítása
Napi menü
Szavazás
Ön szerint indokolt a fizetős parkolás kiterjesztése Sepsiszentgyörgyön?









eredmények
szavazatok száma 631
szavazógép
2026-04-21: Sport - :

Rangadót nyert a címvédő (Labdarúgás, 4. Liga)

A megyei labdarúgó-bajnokság 21. fordulójában Zágon–Barót rangadót rendeztek. Az első félidőben kiegyenlített küzdelem zajlott, azonban a szünet után a címvédő orbaiszéki csapat még három találatot szerzett, így megérdemelten győzött. Ezzel a vereséggel az erdővidéki együttes a harmadik helyre csúszott a rangsorban, mivel Bardoc hazai pályán kiütéssel diadalmaskodott az utolsó előtti Csernáton felett, ezáltal második a táblázatban, öt pont hátrányban az éllovas Kovászna mögött. A tizenhét gólos sikerből Bedő Csongor és Bedő László is mesternégyessel vette ki a részét.
2026-04-21: Kultúra - :

Háromszéki EMKE-díjazottak

Szombaton Kolozsváron adták át az Erdélyi Közművelődési Egyesület – EMKE idei díjait. A kitüntettek között két háromszéki alkotó is szerepel. Lapunk Kultúra oldalán az ünnepségen elhangzott méltatásuk szerkesztett változatát közöljük:
rel="noreferrer"