Családi programokkal, szabadtéri játékokkal, érdekes foglalkozásokkal szólítja meg az idei városnapi forgatag a legkisebbeket, a Gyermekváros május 2–3-án várja látogatóit hagyományos helyszínén, az Erzsébet parkban.

Családi tornával és kosaras piknikkel rajtol május 2-án délben az idei Gyermekváros, amely minden korosztálynak tartogat érdekes tevékenységeket, köztük több, a népszerűség okán visszatérő programot. Az óriás kifestőt idén is kifeszítik, a kutyasimogatót a park felső sétányán alakítják ki, a bátrabbak biztonságban ereszkedhetnek alá a tiroli pályán, akadálypályán szintén lehet ügyeskedni, illetve számtalan kézműves-foglalkozásba is betekintést nyerhetnek a gyermekek: a kötélveréstől az agyagozásig, makramécsomózásig sokféle tennivalót kínálnak, míg a legkisebbeket mondókázással deríti jókedvre Dombay Imola.

Érdemes lesz felkeresni a tó partján felállított jurtát is, amely zenés foglalkozások, interaktív bemutató, állatos bábszínház, verses mesejáték, társasjátékok helyszíne lesz, de ugyanitt lehet majd körtesünit is készíteni, a Bod Péter Megyei Könyvtár munkatársai pedig kicsiket és nagyokat egyaránt várnak foglalkozásaikra. Amennyiben az időjárás nem kedvez a szabadtéri foglalkozásoknak, a jurtába tervezett programokat a Művészeti és Népiskola termeiben tartják meg – közölték a szervezők.

A sokak által kedvelt pontvadászat idén sem marad el: a különböző ügyességi játékokon, tevékenységeken való részvételt pecsétekkel igazolják a játékvezetők, ezeket összegyűjtve arcfestésre, hajfonásra, a tiroli pályán való lecsúszásra, makramétárgyak készítésére válthatják be a gyermekek.

A Gyermekváros teljes programja elérhető a Szent György Napok honlapján.