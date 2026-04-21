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Háromszék, független napilap Sepsiszentgyörgy

Dálnok nagyjaira emlékeztek

2026. április 21., kedd, Közélet

A Történelmi Vitézi Rend Vitéz Dálnoki Veress Lajos Székely Törzsszéke vasárnap istentisztelettel és koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a kis községben született vagy innen elszármazott nagy elődök, történelmi személyiségek emlékére.

  • Fotó: Facebook / Laczkó Áron
    Fotó: Facebook / Laczkó Áron

Az istentisztelet végén a parasztvezér Dózsa Györgyre és névadójukra, vitéz primor Dálnoki Veress Lajos (1889–1976) magyar királyi honvéd vezérezredesre, hadtörténészre emlékeztek. Vitéz lófő dálnoki Miklós Béla (1890–1948) altábornagy, politikus, a második világháború végén alakult Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnökének emléke előtt a művelődési központnál rótták le kegyeletüket. 

A Marosi Károly lelkipásztor által tartott istentisztelet után a rend tagjai a művelődési központhoz vonultak, ahol annak homlokzatára 2011-ben az Erdélyi Történelmi Vitézi Lovagrend márvány emléktáblát állíttatott Dálnoki Veress Lajos tiszteletére. A megemlékezésen Balázs-Bardocz Csaba, a Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki megbízott székkapitánya méltatta Dálnoki Veress Lajos érdemeit, majd Marosi Károly lelkipásztor áldása után a Történelmi Vitézi Rend sepsi- és kézdiszéki állománya koszorúzott.

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Megosztás:   Szerző: Iochom István Cikk megjelenési időpontja: 2026-04-21 08:00 Cikk megjelenítése: 1566 Olvasóink értékelése: 0.05 Szavazatok száma: 22
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