Dálnok nagyjaira emlékeztek

A Történelmi Vitézi Rend Vitéz Dálnoki Veress Lajos Székely Törzsszéke vasárnap istentisztelettel és koszorúzással egybekötött megemlékezést szervezett a kis községben született vagy innen elszármazott nagy elődök, történelmi személyiségek emlékére.

Az istentisztelet végén a parasztvezér Dózsa Györgyre és névadójukra, vitéz primor Dálnoki Veress Lajos (1889–1976) magyar királyi honvéd vezérezredesre, hadtörténészre emlékeztek. Vitéz lófő dálnoki Miklós Béla (1890–1948) altábornagy, politikus, a második világháború végén alakult Ideiglenes Nemzeti Kormány miniszterelnökének emléke előtt a művelődési központnál rótták le kegyeletüket.

A Marosi Károly lelkipásztor által tartott istentisztelet után a rend tagjai a művelődési központhoz vonultak, ahol annak homlokzatára 2011-ben az Erdélyi Történelmi Vitézi Lovagrend márvány emléktáblát állíttatott Dálnoki Veress Lajos tiszteletére. A megemlékezésen Balázs-Bardocz Csaba, a Történelmi Vitézi Rend sepsiszéki megbízott székkapitánya méltatta Dálnoki Veress Lajos érdemeit, majd Marosi Károly lelkipásztor áldása után a Történelmi Vitézi Rend sepsi- és kézdiszéki állománya koszorúzott.